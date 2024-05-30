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منوعات
بأكثر من 5 ملايين دولار.. عرض أحد أشهر المنازل السينمائية الأميركية للبيع
Lebanon 24
30-05-2024
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عرض المنزل الشهير الذي شكل موقع تصوير الفيلم الكوميدي الأيقوني "وحدي في المنزل- Home Alone" للبيع في الأسواق، بسعر يبلغ 5.25 ملايين دولار، للمرة الأولى منذ 12 عاماً.
ويصف إعلان البيع المنزل بأنه "واحد من أشهر المنازل السينمائية في الثقافة الشعبية الأميركية"، و"تحفة من الطراز التقليدي".
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ويقع المنزل في 671 شارع لينكولن، وسط ضاحية وينيتكا الفاخرة في شيكاغو بولاية إلينوي، على مساحة 9126 قدماً مربعاً. وبني عام 1921 على الطراز الجورجي، ويضمّ 5 غرف نوم و6 حمامات، كما يوجد به أيضاً ملعب كرة سلة داخلي.
وجرت آخر عملية بيع للمنزل في عام 2012 مقابل 1.585 مليون دولار، بواسطة الأسرة التي كانت تملكه في فترة تصوير الفيلم.
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