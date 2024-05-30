اتصل بالمحكمة عبر "زوم".. فأوقع نفسه بورطة كبيرة! (فيديو)

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في حادثة غريبة، انتشرت لقطات من جلسة استماع في محكمة ميشيغان الأميركية بعدما انضم المدعى عليه كوري هاريس، الذي كان لديه رخصة قيادة معلقة، إلى مكالمة "زوم " بينما كان من الواضح أنه خلف عجلة القيادة.وشوهد قاضي المقاطعة سيدريك سيمبسون في الفيديو وهو يتفاعل بعدم تصديق ما يراه بينما يتصل هاريس، وكان حزام الأمان مرئيًا ما يدل على أن المدعى عليه يخالف قرار المحكمة ويقود سيارته رغم تعليق رخصته."السيد. هاريس، هل تقود؟" سأل القاضي سيمبسون المدعى عليه. أجاب هاريس: "في الواقع، سأذهب إلى عيادة طبيبي. لذا فقط أعطني ثانية واحدة... أنا أوقف سيارتي الآن".وتُظهر اللقطات المأخوذة من مكالمة "زوم" الفرق القانونية في المحكمة وهم يقفون في حالة صدمة، بينما يبذل الموجودون في الجزء الخلفي من الغرفة قصارى جهدهم لاحتواء ضحكاتهمثم سأل القاضي، المذهول والمرتبك، عما إذا كان هاريس يقود أم في سيارة متوقفة، فأجاب: "فقط أعطني ثانية".وبحسب القانون بالنسبة للمخالفة الأولى، يمكن أن تؤدي حالة واحدة من القيادة برخصة معلقة في ميشيغان إلى غرامة قدرها 500 دولار وما يصل إلى 93 يومًا في السجن. وقد تعني الجريمة الثانية السجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 دولار.وفي محاولة لتقليل الدليل الحتمي لهاريس، طلب محاميه العام تأجيلًا لمدة تصل إلى 4 أسابيع إذا سمحت المحكمة بذلك. لكن سيمبسون قال مندهشًا: "حسنًا، ربما لا أفهم شيئًا ما. هذه قضية القيادة أثناء تعليق رخصة القيادة، وكان يقود السيارة فقط، ولم يكن لديه رخصة". اعترف المحامي بالهزيمة: "هذا صحيح حضرة القاضي". وتابع القاضي: "لا أعرف حتى لماذا يفعل ذلك". وأعلن أنه "تم إلغاء كفالة المدعى عليه في هذه المسألة. على المدعى عليه أن يسلم نفسه إلى سجن مقاطعة واشتيناو بحلول الساعة السادسة مساء اليوم."وأجاب المدعى عليه هاريس: "يا إلهي"، وكان مصدومًا لأنهم سيصدرون حكمًا بهذه السرعة دون سماع إفادته.(العربية)لمشاهدة الفيديو