Advertisement

منوعات

"لم ينجح أحد".. رسوب جماعي في مدرسة!

Lebanon 24
30-05-2024 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1205866-638526766433213827.jpg
Doc-P-1205866-638526766433213827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمت حالة من الدهشة بعد إعلان مدرسة الغردقة الصناعية للبنات، عن رسوب جماعي لطالبات الصف الأول في قسميّ عمال الملابس الجاهزة، والزخرفة.

واستخدمت إدارة مدرسة الغردقة الثانوية عبارة "لم ينجح أحد"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
Advertisement

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال مدير إدارة الغردقة التعليمية أحمد حسين، إن مجموع الطالبات في القسمين في المدرسة لا يتجاوز 10 طالبات.

وأضاف أن الطالبات غير منتظمات، بل "منتسبات" ويحق لهن أداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسبن فيها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:30 | 2024-05-30
08:41 | 2024-05-30
07:42 | 2024-05-30
05:25 | 2024-05-30
05:02 | 2024-05-30
03:26 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24