"لم ينجح أحد".. رسوب جماعي في مدرسة!

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عمت حالة من الدهشة بعد إعلان مدرسة الغردقة الصناعية للبنات، عن رسوب جماعي لطالبات الصف الأول في قسميّ عمال الملابس الجاهزة، والزخرفة.واستخدمت إدارة مدرسة الغردقة الثانوية عبارة "لم ينجح أحد"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال مدير إدارة الغردقة التعليمية أحمد حسين، إن مجموع الطالبات في القسمين في المدرسة لا يتجاوز 10 طالبات.وأضاف أن الطالبات غير منتظمات، بل "منتسبات" ويحق لهن أداء امتحانات الدور الثاني في المواد التي رسبن فيها. (العربية)