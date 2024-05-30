فنان دهس بسيارته سيدتين.. إحداهما تُوفيت ولديها 3 أطفال

بعد مرور أيام على الحادث، توفيت إحدى السيدتين المصابتين بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لهما بسيارته، داخل المستشفي متأثرة بإصاباتها ،حيث كانت مصابة بإرتجاج في المخ وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد.

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وتوفيت حسنة حسن داخل إحدى المستشفيات الخاصة في منطقة المهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال، وتعمل في مدينة "6 أكتوبر".



وكانت النيابة العامة في الجيزة، قد قررت إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة.