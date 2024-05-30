تفاصيل جريمة تقشعر لها الأبدان.. أم تنهي حياة طفليها بطريقة بشعة

اعتُقلت أم من ولاية ميسوري الأميركية بعد دخولها إلى مركز الشرطة واعترافها بإطلاق النار على ابنتها وإغراق ابنها في نافورة داخل أحد المنتجعات.

وقال مكتب عمدة مقاطعة جيفرسون في بيان، إنه في يوم الثلاثاء 28 أيار، تم القبض على آشلي بارميلي، 36 عامًا، من بيفيلي، ووجهت إليها تهمة القتل من الدرجة الثانية.

وتوفي ابنها البالغ من العمر عامين بعد العثور عليه فاقداً للوعي في نافورة بمنتجع بالقرب من فيستوس.

وقال البيان إن مكتب الشريف يواصل تحقيقاته في وفاة ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات التي عثر عليها داخل سيارة والدتها.

وتابع البيان: "يعتزم المحققون تقديم طلب لتوجيه مزيد من الاتهامات إلى مكتب المدعي العام في سانت فرانسوا".

وأكدت مدرسة فيستوس أن الضحية البالغة من العمر 9 سنوات هي سكارليت بارميلي، وفقًا لتقارير فوكس 2، ونعتها في منشور عبر حسابها على فيسبوك.

وتم احتجاز جيفرسون في سجن مقاطعة جيفرسون من دون كفالة، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد وكلت محامياً نيابة عنها. (lbc)