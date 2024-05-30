Advertisement

منوعات

فر هاربًا.. طالب اعتدى على معلمته واستخدم آلة حادة لجرح وجهها

Lebanon 24
30-05-2024 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1205993-638526968736639283.jpg
Doc-P-1205993-638526968736639283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قام طالب يبلغ من العمر 18 عامًا بالاعتداء على معلمته باستخدام آلة حادة، مما أسفر عن جرحها في وجهها، وذلك في مدرسة ببلدة شيميل أون أنجو في غرب فرنسا، ثم فر هاربًا من مكان الحادث.

 وذكرت السلطات الفرنسية، بما في ذلك المحافظ والمدعي العام، في بيان مشترك أن المعلمة أصيبت في وجهها ولكن حالتها ليست خطيرة. وتم القبض على الطالب بعد فراره عبر النافذة وتركه للسلاح في الموقع.

 وأفادت السلطات أن الطالب ليس لديه سجل جنائي، وتم فتح تحقيق بتهمة "محاولة القتل". واستبعد النائب العام، إريك بويار، أن يكون الهجوم بدافع متطرف، موضحًا أن المشتبه به كان يعاني من شعور "بعدم السعادة"، ولم يبد أي شكاوى ضد المعلمة.

 وأشار بويار إلى أن الجرح الذي أصيبت به المعلمة يعتبر طفيفًا من الناحية الجسدية، لكن التأثير النفسي سيكون أكبر بكثير. من جانبها، أعربت وزيرة التعليم الفرنسية، نيكول بيلوبيه، عن صدمتها العميقة وغضبها إزاء الحادثة.

( lbc)
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:45 | 2024-05-30
15:38 | 2024-05-30
11:30 | 2024-05-30
09:30 | 2024-05-30
08:41 | 2024-05-30
07:42 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24