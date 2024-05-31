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منوعات
أمرٌ غريبٌ.. الشرطة تُعيد "فتاة المنصورة" بعد اختطافها قبل أسبوع من دون أي توضيح!
Lebanon 24
31-05-2024
|
01:12
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من دون معرفة سبب الإختفاء، أعادت الأجهزة الأمنية المصرية فتاة اختفت قبل أسبوع بشكل غامض لأسرتها في محافظة الدقهلية شمال البلاد.
وكانت طالبة بالمرحلة الثانوية قد اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات قبل نحو أسبوع، في مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
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وبعد قلق كبير على مصيرها، عرض الأب مبلغاً مالياً كبيراً لمن يدلي بأي معلومات عنها.
وقال الأب جمال عبد الغفار إن ابنته "جنة" غابت منذ الخميس قبل الماضي، بعد خروجها من المدرسة في تمام الساعة العاشرة صباحا.
وأضاف أن كاميرات المراقبة أظهرت الفتاة في منطقة قريبة من المدرسة عند الساعة، وكانت تبكي، وفق الشهود.
ورجّح الأب، أنه وبحسب ما استنتجه من عدة أحداث، تعرض ابنته لمحاولة ابتزاز إلكتروني.
وأضاف أنه يعتقد أن يكون هناك من هدد ابنته بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ مالي كبير.
وأوضح أن سائق توك توك ظهر بكاميرات المراقبة حاول التحدث مع ابنته واصطحابها، فيما رفضت ابنته الأمر لتختفي بعدها في ظروف غامضة. (العربية)
المصدر:
العربية
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