25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الخيار المجنون والمستحيل.. هذا ما سيفعله "كراغ" عند تسلق "قمة إيفرست"
Lebanon 24
31-05-2024
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بتشبيه يتطابق تماما مع "رحلة الموت"، لم تكن مهمة تسلق قمة جبل إيفرست أبدًا من المهام السهلة، إذ تتراوح درجات الحرارة بين -25 و-50 مئوية، وكمية الأوكسجين على القمة هي ثلث قيمتها عند سطح، وقد أظهرت الاختبارات أن الجسم لا يستطيع المكوث أكثر من يومين على هذا الارتفاع، ولذا سيستخدم المتسلقون أسطوانات الأوكسجين الصناعي.
Advertisement
إلا أن "راسموس كراغ" متسلق الجبال الدنماركي، سيسير عكس التيار إذ يقول:" أنا لن أستخدم الأوكسجين الصناعي، وسأصل قمة إيفرست، وتلك ستكون أبعد طموحاتي.. خلال 3 أشهر سأكون في إيفرست، وعلي من الآن ترتيب جدول نشاطاتي، فقد بلغت ميزانية مشروعي هذا نصف مليون كرون دانماركي، وقد تواصلت مع شبكة تجارية دانماركية، شرحت لهم فكرتي، وخلال وقت قصير كان حولي شبكة من الرعاة لتمويل مشروعي. تدربت كثيرا، وكان همي أن أجعل جسمي قويا بما يكفي لحمل الأمتعة الثقيلة والسير في ارتفاعات شاهقة، وركّزت على تقوية عضلة القلب من خلال الجري الطويل وحمل الأثقال".
وأضاف:" كنت أنا الذي أتسلق أعلى الأشجار، وأتجاوز أبعد الحدود في طفولتي، توجهت إلى رياضة الجري مبكرا، وحققت بطولة الدنمارك للصغار، وبعد عامين التحقت بالفريق الوطني للناشئين، ثم انضممت بعدها للجيش، وقررت الالتحاق بالقوات الخاصة “الياغرز”، وتقدمت لاختبارات اللياقة ونجحت فيها جميعها، وفي المقابلة أخبروني أنني صغير جدا، كما أنه تنقصني المهارات التشغيلية الكافية، فكان ذلك محبطا للغاية".
واستطرد:" وقد تغيرت وجهتي نحو تسلق الجبال، والتحقت بمدرسة تدريب شمال النرويج، وقررت بذل وقتي وما يتوفر لي من مال لشراء التجهيزات اللازمة لهذه الرياضة، وتحسين قدراتي الجسدية لأقصى درجة". (الجزيرة)
المصدر:
الجزيرة
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. جيسيكا عازار حامل بطفلها الثاني!
Lebanon 24
بالفيديو.. جيسيكا عازار حامل بطفلها الثاني!
08:02 | 2024-05-30
30/05/2024 08:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
12:25 | 2024-05-30
30/05/2024 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت عن مفاجأة... هل ستتزوّج دانييلا رحمة من ناصيف زيتون قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
كشفت عن مفاجأة... هل ستتزوّج دانييلا رحمة من ناصيف زيتون قريباً؟ (فيديو)
09:17 | 2024-05-30
30/05/2024 09:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
01:45 | 2024-05-31
31/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ إسرائيليّ يُحذّر: دولة عربيّة قد تشنّ حرباً علينا
Lebanon 24
خبير عسكريّ إسرائيليّ يُحذّر: دولة عربيّة قد تشنّ حرباً علينا
08:00 | 2024-05-30
30/05/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:02 | 2024-05-31
الهند.. درجات الحرارة المرتفعة تودي بحياة 22 شخصا في 3 ولايات
01:30 | 2024-05-31
تحذير خطير يخصّ الملكات.. هل سينقرض النحل؟
01:12 | 2024-05-31
أمرٌ غريبٌ.. الشرطة تُعيد "فتاة المنصورة" بعد اختطافها قبل أسبوع من دون أي توضيح!
00:30 | 2024-05-31
احتجاجا على استضافة نتنياهو.. تظاهرة حاشدة أمام مقر قناة تلفزيونية فرنسية (فيديو)
00:21 | 2024-05-31
حالة هلع في مدينة أميركية.. إطلاق نار يؤدي إلى سقوط قتلى!
23:38 | 2024-05-30
أُصيبوا بحروق في الوجه والجسم.. انفجار اسطوانة غاز في فندق شهير في مصر
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
31/05/2024 12:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
31/05/2024 12:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
31/05/2024 12:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24