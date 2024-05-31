قصّة مؤثرة.. معلّمة تنقذ حياة تلميذها السابق

تلّقى الطفل إزرا توكزيك البالغ من العمر 5 سنوات أجمل هدية في حياته على الإطلاق من معلمته السابقة التي قررت التبرع بكبدها له.

وعانى إزرا من تلف في الكبد عند ولادته وواجه من ذلك الحين تحديات صحية مستمرة، ما أدى إلى تشخيص إصابته مؤخرًا بمرض يستلزم خضوعه لعملية زرع كبد صحي جديد.

وعلمت معلمته السابقة كاريسا فيشر بوضعه الصحي في شهر آذار الفائت، وتقدمت بطلب للتبرع بكبدها له من دون إخبار عائلته.

وتقدمت كاريسا بالطلب بعد الرحلة التي قام بها إزرا ووالدته كارين إلى مدينة نيويورك، حيث علما أنه في حاجة ماسة إلى عملية زرع كبد.

وسافرت كاريسا لاحقاً إلى نيويورك حيث خضعت للاختبار المطلوب، وعلمت بعد أسابيع قليلة أنه تمت الموافقة على التبرع بجزء من كبدها لمساعدة الطفل.

وتوجهت كاريسا في 25 أيار إلى منزل عائلة إزرا مع دمية محشوة وبالونات ولافتة لمشاركة الأخبار السارة.

وقالت كارين، والدة إزرا: "نحن غارقون تماماً في لطفها وكرمها وتضحياتها"، وشرحت أنه "لا توجد مواعيد محددة بخصوص عملية الزرع بسبب إعطاء فريق المانحين لكاريسا فترة تفكير لمدة أسبوعين قبل تحديد الموعد النهائي".

وشاركت كارين الاخبار السارة على فيسبوك في وقت لاحق من ذلك اليوم وكتبت: "لم يتمكن عقلي من معالجة ما كنتُ أقرأه ولا أستطيع البدء حتى في التعبير عن امتناننا".

وشاركت كارين أيضاً التحديث على صفحة GoFundMe لجمع الأموال من أجل عملية الزرع، كما بدأت كاريسا أيضاً بجمع الأموال على صفحة أخرى لتغطية تكاليف رحلات الطيران والطعام والسكن ونفقات السفر الأخرى. ( LBC)