"سفاح النساء" في مصر.. مُفاجآت جديدة يكشفها قريب زوجته عنه (صور)





وكشف قريب طليقة "سفاح التجمع"، لـ"العربية"، أن السفاح "كريم سليم و "لبنى" زوجته تعرفا على بعضهما قبل عامين من الزواج، وهو شخصيا بارك الزيجة، بعدما ظن خيرا في "كريم".

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وكان انطباعه الشخصي أنه جيد اخلاقيا " فهو إبن لوالدين منفصلين منذ فترة كبيرة والأم تعمل موظفة بإحدى السفارات بالقاهرة مضيفا أنه فوجئ منذ نحو 4 سنوات أن الزوجة لبنى فقدت كثيرا من وزنها وصارت 30 كغ فقط، بعدما كانت ممتلئة الجسم، بسبب معاناتها النفسية مع زوجها.



وأضاف أن حياة "لبنى" مع زوجها، لم تستمر طويلا قبل أن تهرب منه عدة مرات داخل مصر، دون أن تفصح عن أسباب لأسرتها، خاصة أنها كتومة، وكانت غالبا تسوق أسبابا عادية لكنها بدأت تلمح لخيانته لها.



وأضاف قريب طليقة السفاح: "أن الزوجة تواصلت معه للوساطة، لكي تحصل على الطلاق، ولذلك اجتمع مع كريم ووالده ورفض الزوج الطلاق وأكد على تمسكه بها مهددا بقتلها لو فكرت في الأمر مرة أخرى.



وقال قريب طليقة السفاح أن الزوجة، التي تحمل الجنسية الأيرلندية والمصرية، اضطرت وقتها للهرب عقب تدهور حالتها النفسية، وبسبب خوفها الذي يصل لحد الرعب منه، وتصريحها بأنها تخاف من أن يقتلها، مما دعاها لاختيارها اماكن لتهرب اليها تكون ذات نظام أمني صارم لحمايتها موضحا أن السفاح بعدما علم بمكان إقامة زوجته في القاهرة، ارسل لها بلطجية للنيل منها لكنها استنجدت بالشرطة وحررت محضرا ضده، وطاردها أيضا عندما انتقلت لمكان آخر فرت إليه بالإسكندرية.



وتحدث قريب الزوجة عن اتهام سفاح التجمع لها بالزنا، فقال إنها كانت تلجأ لصديقين مشتركين بينها وبين زوجها، للتدخل وحل مشكلاتهما معا، ولأن صديقيهما كانا دائمي الوقوف مع الزوجة في معاناتها مع زوجها، اتهمها "كريم" بشكل كيدي في قضية زنا معهما، بعدما هدد بأنه في حالة عدم ظهورها وعودتها له سيقوم باتهامها بالزنا، لكنها نجحت في الحصول على البراءة في تلك القضية مضيفا أن قريبته لم تكن الزوجة الأولى للسفاح بل كانت له زوجة سابقة توفيت اثر ازمة قلبية. كشف أحد أقارب طليقة سفاح النساء في مصر، المعروف بـ"سفاح التجمع" التي انفصلت عنه قبل 3 سنوات، وتبحث حاليا عن ابنها من القاتل لضمه لأحضانها.وكشف قريب طليقة "سفاح التجمع"، لـ"العربية"، أن السفاح "كريم سليم و "لبنى" زوجته تعرفا على بعضهما قبل عامين من الزواج، وهو شخصيا بارك الزيجة، بعدما ظن خيرا في "كريم".وكان انطباعه الشخصي أنه جيد اخلاقيا " فهو إبن لوالدين منفصلين منذ فترة كبيرة والأم تعمل موظفة بإحدى السفارات بالقاهرة مضيفا أنه فوجئ منذ نحو 4 سنوات أن الزوجة لبنى فقدت كثيرا من وزنها وصارت 30 كغ فقط، بعدما كانت ممتلئة الجسم، بسبب معاناتها النفسية مع زوجها.وأضاف أن حياة "لبنى" مع زوجها، لم تستمر طويلا قبل أن تهرب منه عدة مرات داخل مصر، دون أن تفصح عن أسباب لأسرتها، خاصة أنها كتومة، وكانت غالبا تسوق أسبابا عادية لكنها بدأت تلمح لخيانته لها.وأضاف قريب طليقة السفاح: "أن الزوجة تواصلت معه للوساطة، لكي تحصل على الطلاق، ولذلك اجتمع مع كريم ووالده ورفض الزوج الطلاق وأكد على تمسكه بها مهددا بقتلها لو فكرت في الأمر مرة أخرى.وقال قريب طليقة السفاح أن الزوجة، التي تحمل الجنسية الأيرلندية والمصرية، اضطرت وقتها للهرب عقب تدهور حالتها النفسية، وبسبب خوفها الذي يصل لحد الرعب منه، وتصريحها بأنها تخاف من أن يقتلها، مما دعاها لاختيارها اماكن لتهرب اليها تكون ذات نظام أمني صارم لحمايتها موضحا أن السفاح بعدما علم بمكان إقامة زوجته في القاهرة، ارسل لها بلطجية للنيل منها لكنها استنجدت بالشرطة وحررت محضرا ضده، وطاردها أيضا عندما انتقلت لمكان آخر فرت إليه بالإسكندرية.وتحدث قريب الزوجة عن اتهام سفاح التجمع لها بالزنا، فقال إنها كانت تلجأ لصديقين مشتركين بينها وبين زوجها، للتدخل وحل مشكلاتهما معا، ولأن صديقيهما كانا دائمي الوقوف مع الزوجة في معاناتها مع زوجها، اتهمها "كريم" بشكل كيدي في قضية زنا معهما، بعدما هدد بأنه في حالة عدم ظهورها وعودتها له سيقوم باتهامها بالزنا، لكنها نجحت في الحصول على البراءة في تلك القضية مضيفا أن قريبته لم تكن الزوجة الأولى للسفاح بل كانت له زوجة سابقة توفيت اثر ازمة قلبية.

هروب لأيرلندا للحصول على الطلاق



وعن ابنها، قال قريب "لبنى" أنه كان معها في بداية الانفصال، لكن والد سفاح التجمع تواصل معها، وطلب المساعدة برؤية نجله، ووافقت على طلبه، لكنه أخذ ابنها ولم يرده إليها مرة أخرى، ومع زيادة مطارداته " لها اضطرت للسفر لوالدتها في أيرلندا، ومن هناك رفعت قضية للطلاق منه وفي انتظارها للحكم ، موضحا أن الشاغل الوحيد للزوجة الان استعادة ابنها.



وأكد قريب طليقة سفاح التجمع أنها عانت معه من الخيانة، ولم تستطع التعامل معها، وكانت من أهم أسباب طلبها الانفصال عنه، خاصة أنها كانت تساعده من أموالها في كثير من الأوقات، لكونهما كانا يعملان سويا في مدرسة خاصة، و" كانت تحصل على راتب أكبر منه نظرا لتمتعها بجنسية اجنبية؛ أما هو فلم يكن لديه مصدر دخل آخر غير راتبه الشهري.



وذكر أن زوجة السفاح كانت تشكو دائماً من أن شقيقه الاصغر سبب لهما مشاكل كثيرة نتيجة سلوكه وديونه الكثيره.



وكانت النيابة قد كشفت في بيان رسمي تفاصيل جرائم سفاح التجمع وقالت في بيان رسمي إنها تلقت في 16 أيار الماضي إخطارا بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، مضيفة أنها انتقلت لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وصولًا لتحديد هوية صاحبته.



كذلك أعلنت في القضية التي حملت رقم 296 لسنة 2024، أن الشرطة توصلت إلى تحديد هوية القتيلة وهوية قاتلها حيث تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.



وأضافت أنها تمكنت من ربط القاتل بضحيتين أيضا، وبمواجهته اعترف بقتلهما بنفس الطريقة.(العربية)



