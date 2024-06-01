عارٍ تماماً.. راكب "مزعج" يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات (صور)

تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل عار أثناء وجوده على متن طائرة "فيرجن" المتجهة من بيرث إلى ملبورن الاسترالية، ما أجبر الطائرة على الانحراف عن مسارها.



وشوهد الرجل وهو يركض عارياً في ممر الطائرة، محاولاً الوصول إما إلى قمرة القيادة أو الباب الأمامي، قبل أن يتم تقييده من قبل الركاب.

Advertisement

وروى الراكب ستيرلنغ أليس أنه سمع الضجيج بعد مرور ساعة واحدة على إنطلاق الرحلة، وقال لصحيفة "توداي" يوم الأربعاء الماضي: "نظرت إلى الأعلى ووجدت شخصًا عاريًا تمامًا".



وتابع: " لقد كانت لحظة مخيفة جدًا واعتقدت للحظة وجيزة أن الأمر سيكون خطيرًا للغاية".



ولفت راكب آخر إلى شعوره بعدم الارتياح أثناء ركض الرجل في الطائرة، مضيفاً: "اضطر اثنان من الحراس إلى توقيفه وتقييد يديه حتى هبوط الطائرة".



من جهته، قال متحدث باسم "فيرجن" إن الطائرة "عادت إلى بيرث بسبب وجود راكب مزعج على متنها".



وأضاف: "استقبلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية الطائرة وأنزلت الضيف المزعج".



وأكد المتحدث أن "طاقم الرحلة اتخذ الإجراءات المناسبة لتقليل الاضطرابات وضمان هبوط الطائرة بسلام بعد تحويل مسارها إلى مطار بيرث".