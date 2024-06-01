Advertisement

منوعات

عارٍ تماماً.. راكب "مزعج" يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات (صور)

Lebanon 24
01-06-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1206488-638528083795630527.jpg
Doc-P-1206488-638528083795630527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل عار أثناء وجوده على متن طائرة "فيرجن" المتجهة من بيرث إلى ملبورن الاسترالية، ما أجبر الطائرة على الانحراف عن مسارها.

وشوهد الرجل وهو يركض عارياً في ممر الطائرة، محاولاً الوصول إما إلى قمرة القيادة أو الباب الأمامي، قبل أن يتم تقييده من قبل الركاب.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
وروى الراكب ستيرلنغ أليس أنه سمع الضجيج بعد مرور ساعة واحدة على إنطلاق الرحلة، وقال لصحيفة "توداي" يوم الأربعاء الماضي: "نظرت إلى الأعلى ووجدت شخصًا عاريًا تمامًا".

وتابع: " لقد كانت لحظة مخيفة جدًا واعتقدت للحظة وجيزة أن الأمر سيكون خطيرًا للغاية".

ولفت راكب آخر إلى شعوره بعدم الارتياح أثناء ركض الرجل في الطائرة، مضيفاً: "اضطر اثنان من الحراس إلى توقيفه وتقييد يديه حتى هبوط الطائرة".

من جهته، قال متحدث باسم "فيرجن" إن الطائرة "عادت إلى بيرث بسبب وجود راكب مزعج على متنها".

وأضاف: "استقبلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية الطائرة وأنزلت الضيف المزعج".

وأكد المتحدث أن "طاقم الرحلة اتخذ الإجراءات المناسبة لتقليل الاضطرابات وضمان هبوط الطائرة بسلام بعد تحويل مسارها إلى مطار بيرث".
 
 
 


وأعلن متحدث باسم وكالة "فرانس برس" أن الضباط اعتقلوا الرجل الذي تم نقله لاحقاً إلى المستشفى لتقييم حالته.

وكشف أنه "سيمثل أمام محكمة بيرث في 14 حزيران الجاري".  (lbci)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2024-06-01
02:57 | 2024-06-01
01:00 | 2024-06-01
00:38 | 2024-06-01
00:30 | 2024-06-01
00:17 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24