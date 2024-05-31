إليكم توّقعات الأبراج خلال شهر حزيران مالياً وعاطفياً ومهنياً وصحياً

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مع بداية شهر حزيران إليكم توّقعات الأبراج مالياً وعاطفياً ومهنياً وصحياً.برج الحملمع الشمس ومركور والزهرة، المناخ مُؤاتٍ لِلحركة، للاكتشافات وللاتّصال بالناس والسفر. من الناحية الماليّة، تَوقَّع زيادة المصاريف حتى 12 من الشهر. لكن من ناحية أخرى أنتَ "شاطر" في كسب المال واكتشاف المُخطّطات اللازمة لذلك. في مُنتصف الشهر قد تشعر بابتعاد الحبيب عنك وبِحالة من الجفاء تجاهك. أنتَ مُنشغل إذاً في الفترة الحالية بإصلاح هذه العلاقة المُتوتّرة. بالنسبة الى النساء، العلاقة العاطفيّة تتحسّن تدريجاً في النصف الثاني من الشهر.برج الثوربعض التوتّر في الجوّ؟ هذا مُمكن مع المريخ الذي يَعبُر برج العقرب. حتماً، النزاعات وسوء التفاهُم يوتّران أعصابك، لكنّهما يعطيان قيمة مُضافة لِحلفائك الحقيقيين الذين يقفون إلى جانبك في الظروف الصعبة. كوكب مركور حتى 12 من الشهر سَيُساعدك على إيجاد حلول سلميّة لِمشاكلك. بعد منتصف الشهر تسعد بِعودة المياه إلى مجاريها وتنعم بالتواصُل واللِقاءات المُفرحة. لِمَ لا تستند إلى حدسِك لاختبار مدى صدق مشاعر أولئك الذين يُحيطون بك؟برج الجوزاءالمريخ يتوقّف عن إزعاجك والعلاقات تتحسّن مع انطلاقة جديدة لأعمالك. من ناحية الحياة الشخصيّة، الشمس وعطارد وفينوس تمنحك أجواء جميلة من الحُبّ والانسجام والوفاق. أما لناحية الدراسة والعمل، فالأجواء جيدة بدءاً من 13 من الشهر. احذرْ العدوى الجرثوميّة مع نهاية فصل الربيع، خصوصاً من خلال زيارة أحد المرضى المُقرّبين. أيضاً احذر من قيادة السيارة بسرعة جنونية على الطرقات.برج السرطانالمريخ الذي هو برج صديق لك سَيفعل المستحيل لأجلك... علاقات عاطفيّة حامية، عيش الفرح والاستقرار مع العائلة والأصحاب. وبدءاً من 18 من الشهر ومع اقتراب فصل الصيف سوف تبتكر أفكاراً جديدة لِلعطلة بوحي من كوكب الزهرة. تأثير الشمس الإيجابي يجعلك تستفيد من هذه الفترة من نواحٍ عدة، أهمّها الحالة النفسيّة والجسديّة والصحيّة، والوضع مستمر في التغيّر لِصالحك ولو تدريجاً.برج الأسدشهر ناجح بامتيار بِفضل الشمس ومركور وفينوس، وهذا سَيجعلك تشعر بفرح الحياة وجدوى الصداقة وتنفتح على المُجتمع. لكن في المقابل، انْتبِه من مُربّع المريخ الذي قد ينتج منه بعض الهموم في المنزل ومع الجيران والمُقرّبين. في مُنتصف الشهر يتغيّر المظهر العامّ لحياتك وتُفتح أمامك أبواب جديدة، كما تغلق صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة تبعث فيك الأمل. بِشكل عام، أنتَ هذا الشهر في حالة توازُن من حيث تأثير الكواكب فيك.برج العذراءالشمس، ثم بدءاً من 12 من الشهر مركور والزهرة تَتعاكس، وهذا سَيُسبّب لك الشعور ببعض العصبيّة، مَلفّات تتعقّد، مُعاكسات ماديّة، سوء تفاهُم في العمل. من ناحية القلب، الوضع أفضل، لكن عليك أن تعرف على الأقل ماذا تريد. في الانتظار، حافِظْ على هدوئك. بعد 20 من الشهر سوف تُلاحظ تَزايُد مصاريفك الشخصيّة بحيث تتخطّى المدخول الشهري. سوف تستحقّ بعض الفواتير المُتراكمة، لذا ننصحك بإعادة ضبط ميزانيّتك وتجنُّب شراء أغراض لا تحتاج إليها حالياً.برج الميزانمع الشمس والزهرة وعطارد ستكون طاقتك في أوجّها، وستتجه أفكارك الخلاّقة وإمكانيّاتك نحو الانفتاح والتمدُّد. ستبرز عندك الرغبة بالسفر بهدف السياحة أو العمل، وفي كلتا الحالتين أنتَ مُرتاح وناجح، ويُتوقَّع لك أيضاً برنامج حافل باللِقاءات والاكتشافات المُدهشة. الحالة العاطفيّة جيّدة أيضاً خاصّةً لِلذين تعرفوا أخيراً الى شخص من الجنس الآخر تجمعهم به قواسم مُشتركة.برج العقرببين البيت الشمسي الثامن (بيت المال) والبيت الشمسي التاسع (المواضيع القانونيّة)، الشمس ومركور يتعاونان معك لِجعلك تكسب بعض المال: من خلال تقاسُم باب الرزق، الحصول على ترقية أو تعويض مالي. من ناحية العمل، المريخ الذي يرجع إلى برجك يدعم فعاليّتك وحسّ المُبادرة لديك. إذا كُنتَ مُرتبطاً، مزاجك القلق والمُتقلّب يثير حالة من التشنّج مع الشريك، لكن بفضل مركور، العلاقات سَتتحسّن بسرعة، خاصّة بعد 18 من الشهر.برج القوسالشمس وفينوس ومركور في وضع فلكي مُتعارض، وهذا قد يخلق علاقات توتّر بين المُتزوّجين أو مع المُحيط الاجتماعي والمهني. في العمل، هناك مُعاكسة بين ساتورن الذي يُحرّك طاقتك وأعمالك، وجوبيتر الذي يجعلك تنطلق في كُلّ الاتّجاهات. هناك إذاً توازُن فلكي يجعلك في حالة مُتوسّطة بين النجاح والفشل. صحيّاً، احذرْ من الحساسيّة التي تظهر بين الربيع والصيف، والبعض يفكر بالسفر للسياحة.برج الجديحزيران هو شهر مليء بالحركة والنشاط مثلما يدلّ تأثير جوبيتر في المنزل وفي العمل، أنتَ الذي تُمسِكْ الأشياء في يدك وكُلّ شيء سيسير كما تتمنّى حتى ترتاح. من أول الشهر وحتى 15 منه، مركور يُحرّك اللِقاءات والدعوات. كُلّ ما تفعله هذا الشهر يوصلك إلى النجاح والاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي.برج الدلوالمريخ يتحدّاك طوال الشهر: هناك مثلاً مَلفّات تتأخّر، مُعاكسات ماديّة واردة، وتَراجُع العلاقة مع صاحب العمل أو مع من تَتعامل معهم مهنيّاً. لكن من جهة أخرى، الثلاثي الشمس والزهرة وعطارد، سَيُساعدك على التفكير بإيجابيّة وفي إيجاد حلول لِمشاكلك، وبالتالي تمضية أوقات حلوة مع أصدقائك. الفتاة الدلو تمتلك هذا الشهر مواهب جديدة تشدّ إليها أنظار الجنس الآخر.برج الحوتهذا الشهر ستعيش على أعصابك بسبب الثلاثي الشمس وفينوس ومركور في أجواء العائلة، هناك صعوبات في التفاهُم مع ميل لِلهروب من مُواجهة المشاكل أو إمكانيّة إيجاد حلّ لها. لكن في العمل مثلاً، سَتستفيد من المريخ حيث سَتأتيك الأفكار العمليّة والواقعيّة والجريئة لإيجاد حلول لِمشاكلك القريبة والبعيدة وحتى الصحيّة منها.(لها)