Advertisement

منوعات

غزو حشرات الزيز يثير ذعر الناس: "نحن نتعرض للهجوم"

Lebanon 24
01-06-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1206771-638528731211821554.png
Doc-P-1206771-638528731211821554.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعيش مساحات كبيرة من الولايات المتحدة في كابوس، حيث تجاوزت أسراب الزيز الصاخبة وهي الأكبر منذ أكثر من 220 عامًا - المناطق الخارجية الرائعة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.

 وأصبح الغزو الضخم تاريخيًا - والذي يقدر عدده بالتريليونات - مادة يومية لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المتفرجون بتحميل تجاربهم على الانترنت، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

 إن المشاهد المرعبة والأصوات المصاحبة لها - من المعروف أن أصوات الزيز تنافس آلات ثقب الصخور وأجهزة إنذار السيارات، كما أشار أحد المؤثرين - منتشرة بشكل خاص في الجنوب، في ولايات مثل تينيسي.

وقام أحد التيكتوكرز بتعليق مقطع فيديو لعامل في الهواء الطلق يقوم بتشغيل منشار كهربائي بينما كان مغطى بأكثر من اثنتي عشرة حشرة كبيرة مع عبارة "نحن نتعرض للهجوم".

 "نحن هنا نقاتل من أجل حياتنا!" يصرخ الشاب في رعب.

 وقالت إحدى المعلقات المذعورة إنها تعرضت لحادث بعد أن شاهدت احدى الحشرات داخل سيارتها.

 وفي مكان آخر من منطقة ناشفيل، اعترف وافد جديد إلى المنطقة بأن "غزو الزيز برمته لا يناسبني".

 وبعد أن سارت نحو شجرة مليئة بهم، هربت عائدة إلى سيارتها.

 وفي وسط إلينوي، ارتدى شخص بدلة مربي النحل فقط لقطع العشب.

ويقول الخبراء إن حشرات الزيز لا تشكل أي خطر على الناس أو الحيوانات الأليفة - فقط الأشجار الصغيرة تعتبر عرضة للخطر.

 وسوف تتراجع أعدادها قرب نهاية الصيف.

 ومما يزيد الطين بلة أن صراصير المورمون ذات المظهر المماثل تُبقي الناس في منازلهم بسبب أسرابها الضخمة. (lbc)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2024-06-01
08:26 | 2024-06-01
08:00 | 2024-06-01
04:00 | 2024-06-01
03:00 | 2024-06-01
02:57 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24