غزو حشرات الزيز يثير ذعر الناس: "نحن نتعرض للهجوم"

تعيش مساحات كبيرة من الولايات المتحدة في كابوس، حيث تجاوزت أسراب الزيز الصاخبة وهي الأكبر منذ أكثر من 220 عامًا - المناطق الخارجية الرائعة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وأصبح الغزو الضخم تاريخيًا - والذي يقدر عدده بالتريليونات - مادة يومية لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المتفرجون بتحميل تجاربهم على الانترنت، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

إن المشاهد المرعبة والأصوات المصاحبة لها - من المعروف أن أصوات الزيز تنافس آلات ثقب الصخور وأجهزة إنذار السيارات، كما أشار أحد المؤثرين - منتشرة بشكل خاص في الجنوب، في ولايات مثل تينيسي.

وقام أحد التيكتوكرز بتعليق مقطع فيديو لعامل في الهواء الطلق يقوم بتشغيل منشار كهربائي بينما كان مغطى بأكثر من اثنتي عشرة حشرة كبيرة مع عبارة "نحن نتعرض للهجوم".

"نحن هنا نقاتل من أجل حياتنا!" يصرخ الشاب في رعب.

وقالت إحدى المعلقات المذعورة إنها تعرضت لحادث بعد أن شاهدت احدى الحشرات داخل سيارتها.

وفي مكان آخر من منطقة ناشفيل، اعترف وافد جديد إلى المنطقة بأن "غزو الزيز برمته لا يناسبني".

وبعد أن سارت نحو شجرة مليئة بهم، هربت عائدة إلى سيارتها.

وفي وسط إلينوي، ارتدى شخص بدلة مربي النحل فقط لقطع العشب.

ويقول الخبراء إن حشرات الزيز لا تشكل أي خطر على الناس أو الحيوانات الأليفة - فقط الأشجار الصغيرة تعتبر عرضة للخطر.

وسوف تتراجع أعدادها قرب نهاية الصيف.

ومما يزيد الطين بلة أن صراصير المورمون ذات المظهر المماثل تُبقي الناس في منازلهم بسبب أسرابها الضخمة. (lbc)