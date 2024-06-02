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برجك اليوم

Lebanon 24
02-06-2024 | 00:12
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الحمل
 
يشير هذا اليوم إلى أعمال ومشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحاً غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع.
 
الثور
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لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها لتبرهن الجميع من أنت أمام الملمات.
 
 
الجوزاء
 
تحصل اليوم على الكثير من المعلومات المهمة حول مشروع جديد تسعى لتطبيقه لتبرهن أنك على قدر المسؤولية.
 
 
السرطان
 
مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد.
 
الأسد
 
يحذّرك هذا اليوم من مشكلات لكنك تتخلص من عقبات وتتغلب على تجربة صعبة، لكن تحاشَ الأخطاء والتهور والتسرع.
 
العذراء
 
تؤثر فيك الأحداث الخارجية وتدخلك في حالة من القلق وتعوّق بعض الوقت إنجاز أعمالك، لكن الوقت كفيل بعودة الأمور إلى سابق عهدها.
 
الميزان
 
سارع إلى الاعتذار إلى زملائك في المهنة، فأنت حكمت عليهم جزافاً وظلمت قسماً كبيراً منهم يكن لك محبة كبيرة.
 
 
العقرب
 
يحمل إليك القمر المكتمل في برج القوس قضايا مالية بحاجة إلى المعالجة فتشعر بالقدرة على ضبط الأوضاع أكثر من السابق وتحسين الشروط.
 
القوس
 
يكتمل القمر في برجك ويلقي الضوء عليك فتكون متوتراً قليلاً، لكنك تبدأ مسيرة عمل تستمرّ مدة طويلة.
 
الجدي
 
يكتمل القمر في برج القوس فتستعيد الماضي أو بعض الذكريات، وأبشّرك بالانفراجات وبالطمأنينة، خطواتك العملية تلقى نجاحاً غير متوقع.
 
 
الدلو
 
يكتمل القمر في برج القوس ويجعلك ملماً بأوضاع كثيرة وبدور تؤديه، ابتعد عن العدائية، واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة.
 
 
الحوت
 
 
تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني. (السومرية)
 
 
 
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