بعد عرضه "جماجم مصرية أثرية للبيع"... عالم آثار مصري شهير يطالب بإغلاق متحف انكليزي

طالب عالم الآثار المصري الشهير، زاهي حواس، بإغلاق متحف إنكليزي، عرض جماجم مصرية أثرية للبيع، مشيرا إلى أن هذا التصرف "غير أخلاقي".

‏وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن "عرض جماجم مصرية أثرية للبيع، أمر غير أخلاقي وليس محترما وبشعا" منوها بأنه "يتم بيع المومياوات في مزاد علني وهو تصرف غريب".

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وشدد على أنه "سعيد بما قالته نائبة إنجليزية وتصريحها على هذا الشئ بأنها تصرفات استعمارية".

وتم الإعلان عن بيع 18 جمجمة أثرية مصرية في مزاد علني ضمن متحف في لندن صاحبه كان عسكريا إنكليزيا وباحثا في الآثار، وفق ما ذكر برنامج "حديث القاهرة" كما نقل عن أنباء متداولة أن هذا المزاد تم وقفه، في حين لم يذكر عالم الآثار المصري اسم المتحف الذي طالب بإغلاقه.





وأضاف أنه على "المتاحف الأوروبية وفي دول الغرب أن تتوقف عن التصرفات الاستعمارية".

وأوضح أن "الآثار المصرية أخذت خلال فترة الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، ولا تزال موجودة بمتاحف أوروبا".

وشدد على أن المتاحف الأوروبية والأميركية لا تزال تمارس الأعمال الاستعمارية بمعنى أنهم "يشترون الآثار المسروقة".

وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بإغلاق المتحف.

وذكر عالم الآثار، أنه "في القرن الـ16 والـ18 كانت إنجلترا وفرنسا تبعث قراصنة للأقصر وخرجت من مصر في هذا الوقت بآلاف المومياوات والتي كانت تستخدم في المواد الطبية، مؤكدا أنه "لا يوجد متحف في أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا ليس به مومياء مصرية، وكل هذه المومياوات هي غير ملكية".

وأكد أن "هناك ثريا عربيا حصل على تمثال مصري عن طريق مزاد إنكليزي". (RT)