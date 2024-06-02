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واقعة غريبة.. مدير يقود مركبة تحمل نعش موظف تنفيذاً لوصيته!

Lebanon 24
02-06-2024 | 14:34
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نفذ رئيس بلدية أردنية وصية موظف كان يعمل ضمن طاقم البلدية، بأن يقوم الرئيس بقيادة المركبة التي تحمل نعشه إلى مثواه الأخير مروراً بالمسجد للصلاة عليه وانتهاء بالمقبرة.


وطبق رئيس بلدية منطقة "طبقة فحل" الواقعة شمال غربي الأردن كثيب الغزاوي، وصية الموظف الأردني الراحل عدنان الرياحنة والذي عُرف عنه أمانته بالعمل، حيث قاد رئيس البلدية المركبة وفق الأصول.
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وقالت البلدية في بيان: "إن الموظف عدنان الرياحنة كان يعمل في كادر البلدية بجد وإخلاص على مدى سنوات طويلة، وفي لفتة إنسانية وتعبيرًا عن تقديره العميق لجهود الموظف الراحل لم يتردد رئيس البلدية في تحقيق تلك الرغبة".

وأكدت البلدية أهمية تكريم الأفراد الذين يساهمون في خدمة المجتمع، مبدية حرص رئيس بلدية طبقة فحل الشديد على تلبية احتياجات الموظف الراحل، وذلك تقديرًا للجهود التي بذلها طيلة فترة عمله، وتأكيدا على أهمية العلاقات الإنسانية والاهتمام بالأفراد الذين يعملون من أجل الصالح العام، والحرص على تلبية رغباتهم حتى بعد رحيلهم". (العربية)
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