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بطريقة غير متوقعة... هكذا انتقم سعودي من حلاقه (فيديو)

Lebanon 24
03-06-2024 | 01:52
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كشف موظف بمركز شكاوى حكومي في السعودية، عن تلقي المركز سيلا من البلاغات بحق صالون حلاقة تورط الحلاق العامل فيه، عن طريق الخطأ، بقص شارب أحد الزبائن.
وقال الموظف في أمانة منطقة الرياض، سطام الحربي، إن "مركز الشكاوى يتلقى بعض البلاغات الغريبة في بعض الأحيان، بينها بلاغ متكرر بحق صالون حلاقة".
وكشف تفاصيل الحادثة الطريفة، حيث "نقم صاحب البلاغ على حلاق لأنه حلق شاربه عن طريق الخطأ، ليتقدم ببلاغ بحقه على مدى شهر، من بينها أن الصالون غير مرخص أو ملتزم بقواعد النظافة وغيرها من البلاغات المتكررة".
 
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وقرر الموظفون التقصي عن سبب سيل البلاغات اليومي، وكانت المفاجأة عندما تبين أن الزبون غاضب من الحلاق بعد أن حلق شاربه عن طريق الخطأ، وقرر الانتقام بتلك الطريقة.
 
وعلق ناشطون على الفيديو، وكتب أحدهم: "من حقة ولكن ماعرف وين يبلغ، المفروض يبلغ الشرطة". (RT)

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