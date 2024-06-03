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فنون ومشاهير
فنان ينهار باكياً على الهواء.. ما الذي جرى معه؟
Lebanon 24
03-06-2024
|
08:22
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انفجر الفنان المصري أحمد ماهر بالبكاء مباشرة على الهواء، عند حديثه عن ابنه محمد.
وقال إن ابنه هو أحن البشر عليه، ويساعده ويهتم بكل ما يخص العائلة.
وبكى من شدة تأثره بما يقدمه نجله الأكبر، مشدداً على أن قلبه مليء بالحنية عليه عكس أخيه الاخر الذي لا يتسم بتلك الصفة. (العربية)
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