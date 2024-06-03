الحكم على فنان بالسجن 3 سنوات... ماذا فعل بطليقته الإعلاميّة؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بالقتل والسب والتعرّض لشرفها بسبب خلافات بينهما.



وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد أمرت بإحالة الممثل والطبيب محمد غنيم للمحاكمة، بتهمة تهديد طليقته المذيعة رانيا نبيل بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل. (العربية)

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