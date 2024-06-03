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فنون ومشاهير

الحكم على فنان بالسجن 3 سنوات... ماذا فعل بطليقته الإعلاميّة؟

Lebanon 24
03-06-2024 | 09:55
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بالقتل والسب والتعرّض لشرفها بسبب خلافات بينهما.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد أمرت بإحالة الممثل والطبيب محمد غنيم للمحاكمة، بتهمة تهديد طليقته المذيعة رانيا نبيل بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل. (العربية)
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الفنان محمد غنيم
 
زوجته السابقة - رانيا نبيل
 
 

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