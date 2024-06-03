"ترند" خطير يغزو تيك توك.. والخبراء يحذرون

حذّر الخبراء من الآثار الجانبية لاستخدام زيت الخروع الذي روّج له البعض في "ترند" جديد على تيك توك.

وادّعى صانعو المحتوى على تيك توك أن الزيت المذكور "يزيل السموم"، إلا أنّه قد يؤدي إلى الإصابة بإسهال شديد بحسب الخبراء.

ولفتت جين كلارك، الممرضة في نادي الثقة في أستراليا، إلى أن زيت الخروع "يمنع امتصاص السوائل في الأمعاء" ويسبب "حركات متسارعة"، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف وسوء التغذية.

وأشارت كلارك إلى وجود استخدامات أخرى رائعة لزيت الخروع بسبب ترطيبه العميق للبشرة.

وأكدت كلارك: "لا يوجد أي دليل علمي على أن زيت الخروج له تأثير على الأمراض الخطيرة مثل السرطان، فهذه مجرّد خرافة".

ومن جهتهم، قال الخبراء أيضاً إن "زيت الخروع لن يُعيد نمو الشعر بطريقة سحرية، ولن يؤدي إلى إزالة الهالات السوداء". (lbc)