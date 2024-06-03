Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
03-06-2024 | 22:57
A-
A+
Doc-P-1207595-638530777147996368.jpg
Doc-P-1207595-638530777147996368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
لا تتسرع في اتخاذ قرارات مهمة في العمل، بل تريث وقم بدراسة الموضوع من كل جوانبه ولا سيما النتائج المتوخاة
الثور
حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، وكن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة قد تكون بنّاءة ومفيدة جداً في مجالك المهني
Advertisement
الجوزاء
لا تخضع للضغوط وحكّم ضميرك في الأعمال التي تقوم بها ولن تلقى إلا النتائج الطيبة والتهنئة والترقية التي تستحقها
السرطان
تفكّر في بعض الحوافز غير المعلنة، وتستوعب ما حصل معك في الماضي، أو تحافظ على مشاعر سريّة لا تبوح بها إلاّ لمن تثق بهم ثقة عمياء
الأسد
تشعر بميل إلى الرفض والثورة، ما يزعج بعض الزملاء، فحاول أن تُظهر عن محبّة وتفهّم وهدوء واستيعاب الآخرين
العذراء
اعرف كيف تدير شؤونك بتعقل ونظّم مخططاتك تجنّباً للوقوع في المشاكل مستقبلياً، وحاول أن تتفادى الأخطاء قدر الإمكان
العقرب
مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، لن ينجح لأنك صاحب سجل كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولة
القوس
اذا أسندت إليك مهمة ما محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظراً إلى كفاءتك العالية
الجدي
لا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إنّه يوم جيّد شرط التحرّك حسب نوعية الوقت
الدلو
بعض الإرباكات في العمل تجعلك في موقف حرج اذا كنت تشكو بعض الخلافات، لكنك تتفوق على كل المصاعب
الحوت
لا تَخَف من المبادرة، قد تفاجئك الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل في اختصاصك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:02 | 2024-06-04
15:00 | 2024-06-03
12:00 | 2024-06-03
09:55 | 2024-06-03
08:22 | 2024-06-03
06:44 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24