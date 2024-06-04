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منوعات
الحلاق قصّ شاربه عن طريق الخطأ... فانتقم منه بهذه الطريقة
Lebanon 24
04-06-2024
|
01:53
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أشار موظف في مركز الشكاوى الحكومي في السعودية إلى تلقي المركز عدداً كبيراً من البلاغات ضد صالون حلاقة، حيث ارتكب الحلاق خطأ بقص شارب أحد الزبائن.
وأوضح سطام الحربي، الموظف في أمانة منطقة الرياض، أن "مركز الشكاوى يتلقى أحياناً بلاغات غريبة، منها بلاغات متكررة ضد صالون حلاقة."
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وروى الحربي تفاصيل الواقعة الطريفة، حيث غضب الزبون من الحلاق الذي قص شاربه عن طريق الخطأ، مما دفعه لتقديم سلسلة من البلاغات ضد الصالون لمدة شهر. وشملت البلاغات ادعاءات بأن الصالون غير مرخص وغير ملتزم بقواعد النظافة، وغيرها من الشكاوى المتكررة.
وبعد تحقيق الموظفين في المركز في سبب تكرار البلاغات اليومي، اكتشفوا أن الزبون كان مستاءً من الحلاق بسبب حادثة حلق الشارب، وقرر الانتقام بهذه الطريقة.
وقد تفاعل الناشطون مع الفيديو الذي سرد هذه القصة، حيث علق أحدهم قائلاً: "من حقه الشكوى، ولكن كان يجب أن يبلغ الشرطة". (lbci)
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