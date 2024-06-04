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منوعات
قتل رجلين... أم استبدلت دم ابنها بعينة من دمها لتبرئته!
Lebanon 24
04-06-2024
|
07:29
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قبضت السلطات الهندية، في مومباي، على امرأة تدعى شيفاني أغروال، في قضية مقتل رجلين دهساً بسيارة كان يقودها ابنها المراهق 17 عاماً، تحت تأثير الكحول، وفق موقع "إنديا توداي".
واتهمت السلطات الأم بتضليل العدالة والتلاعب بالأدلة، بالتواطؤ مع الطبيبة التي أجرت تحليل دم ابنها، حيث اتفقت معهاً على استبدال دمه، بعينة من دمها ، لدحض تهمة القيادة تحت تأثير الخمر، وقت الحادث.
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وقبضت الشرطة على الطبيبة، ووالد المراهق، بعد أن اختطف السائق الذي يعمل لديه، وحاول الضغط عليه ليتحمل جريمة ابنه، ويؤكد للسلطات أنه كان يقود السيارة.
وكانت الأم هاربة منذ أيام، حتى استطاعت الشرطة تحديد موقعها، وقبضت عليها وعلى زوجها وابنها .
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