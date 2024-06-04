العثور على جمجمة طائر انقرض منذ 45 ألف عام!

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أشار باحثون إلى أنهم عثروا على جمجمة طائر عملاق في أستراليا انقرض منذ عشرات الآلاف من السنين.وأوضح علماء من جامعة فليندرز في أديلايد أن الحفريات وجدت في عام 2019 في قاع بحيرة كالابونا، وهي منطقة نائية تبعد حوالي 600 كيلومتر شمال أديلايد.وقال الباحثون إن الجمجمة سمحت للباحثين بإظهار شكل أنواع الطيور الضخمة المعروفة باسم "طائر الفك".وتم اكتشاف الجمجمة بجانب "حفريات شبه كاملة للجسم ، مما يؤكد عزو الجمجمة إلى "طائر الفك" ، حسبما ذكرت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء.ووفقاً للباحثين ، فإن طيور الفك "التي كانت تجوب المناطق النائية الأسترالية على نطاق واسع" ، انقرضت منذ حوالي 45 ألف عام.وتم اكتشاف أول جمجمة من أنواع الطيور العملاقة في عام 1913، ولكن ثبت أنه من الصعب على العلماء إعادة بنائها لأنها تضررت بشدة، حسبما كتبت المؤلفة الرئيسية فيبي ماكينيرني وزملاؤها في مقال نشر في مجلة "هيستوريكال بايولوجي" يوم الاثنين.وسمحت الجمجمة المكتشفة حديثاً لفريق البحث باستنتاج أن الطائر العملاق كان يزن حوالي 230 كيلوغراماً.وقالت ماكينيرني: "كان لدى تلك الطيور فك علوي طويل ومتحرك مثل فك الببغاء ولكنه على شكل أوزة وفجوة واسعة وقوة عض قوية والقدرة على سحق النباتات اللينة والفاكهة على سقف أفواهها".وأوضحت أنه في حين ثبت أن تتبع العلاقات التطورية للأنواع الضخمة أمر صعب في الماضي ، فقد سمحت الجمجمة الجديدة للباحثين باستنتاج أنها في الأساس "أوزة عملاقة".