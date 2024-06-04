جريمة قتل مروعة.. مراهقة بعمر 14 تنهي حياة جدتها

ألقت السلطات القبض على فتاة أوكرانية تبلغ من العمر 14 عامًا الأسبوع الماضي بتهمة قتل جدتها في مقاطعة Broward في فلوريدا ومثلت أمام المحكمة، وستبقى محتجزة لمدة 21 يومًا.

وتم استدعاء نواب عمدة مقاطعة Broward وفريق الإنقاذ من الحرائق إلى أحد المنازل بعد العثور على امرأة غير مستجيبة.

وعندما وصلوا، التقى الطاقم بابن المرأة، الذي قال إنه ترك والدته يفهينيا كوفال البالغة من العمر 79 عامًا في المنزل مع ابنته المراهقة لزيارة صديق.

وعندما عاد إلى المنزل، وجد كوفال “غير مستجيبة على الأرض مع كدمات متعددة على جسدها”، توفيت على إثرها بعد نقلها المسعفون إلى المستشفى.

وأكد المحققون أن وفاة كوفال ناجمة عن جريمة قتل بعد تقرير تشريح الجثة.

وبعد مزيد من التحقيقات، توصل المحققون إلى أن الابنة البالغة من العمر 14 عامًا كانت مسؤولة عن قتل كوفال، وتواجه حالياً تهمة القتل من الدرجة الثانية.