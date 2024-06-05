شاب فقد حياته بطريقة مروّعة داخل المصعد!

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موقف بطولي قام به عازف الساكسفون محمد علي نصر، في محافظة الإسكندرية المصرية، حيث قام بإنقاذ أم وطفليها أثناء وجودهم في المصعد بعد تعطله بسبب انقطاع الكهرباء.ودخل علي نصر المصعد وكان معه أم برفقة ابنيها، فتعطل بهم المصعد، فقرر مساعدتهم.وبعد أن خرج الطفلان وأمهما، وأثناء خروج محمد، وقع في خندق المصعد ولقي مصرعه على الفور. (العربية)