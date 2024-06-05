Advertisement

منوعات

شاب فقد حياته بطريقة مروّعة داخل المصعد!

Lebanon 24
05-06-2024 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1208215-638532030284055741.jpg
Doc-P-1208215-638532030284055741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
موقف بطولي قام به عازف الساكسفون محمد علي نصر، في محافظة الإسكندرية المصرية، حيث قام بإنقاذ أم وطفليها أثناء وجودهم في المصعد بعد تعطله بسبب انقطاع الكهرباء.

ودخل علي نصر المصعد وكان معه أم برفقة ابنيها، فتعطل بهم المصعد، فقرر مساعدتهم.
Advertisement

وبعد أن خرج الطفلان وأمهما، وأثناء خروج محمد، وقع في خندق المصعد ولقي مصرعه على الفور. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:22 | 2024-06-05
07:22 | 2024-06-05
05:52 | 2024-06-05
05:47 | 2024-06-05
04:00 | 2024-06-05
03:01 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24