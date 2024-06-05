محكمة تحرم ماكدونالدز من ملكية العلامة التجارية "بيغ ماك"!

أشارت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن عملاق الوجبات السريعة الأميركي، ماكدونالدز، خسر حقوق العلامة التجارية بيغ ماك، لمنتجات الدواجن، برغر الدجاج.



وجاء في بيان بعد الحكم أن ماكدونالدز "لم تثبت استخداماً حقيقياً في الاتحاد الأوروبي 5 سنوات متواصلة" لحقوق العلامة التجارية لمنتجات معينة.

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وتدور القضية حول نزاع قضائي قائم منذ فترة طويلة بين ماكدونالدز، وسلسلة الوجبات السريعة الأيرلندية سوبرماكس، على حقوق العلامة التجارية بيغ ماك.

ورغم أن ماكدونالدز سجلت بيغ ماك منذ 1996، قالت سوبرماكس في 2017 إن الشركة الأميركية لم تستخدم العلامة التجارية بشكل ملائم طيلة 5 أعوام.

وأيد مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، جزئياً، سوبرماكس، ولكنه قرر بقاء العلامة التجارية مع ماكدونالدز للوجبات المصنعة من لحوم البقر، والدواجن، والساندويشات، ولخدمات المطاعم وخدمات استلام الوجبات بالسيارات.

واليوم فرضت المحكمة العامة، في لوكسمبورغ، حدودا على معظم حقوق ماكدونالدز في العلامة التجارية، حيث قضت بأنه لم يعد بمقدورها استخدام هذه العلامة لمنتجات لحوم الدواجن، أو الخدمات ذات الصلة بالمطاعم أو خدمة استلام الطلبات في السيارات.