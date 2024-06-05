حادث مرعب.. قتل جاره بوحشية والسبب غريب (فيديو)

وسط صراخ حاد وأصوات مرتفعة، تشاجر الجيران في كوستاريكا على خلفية استخدام صنبور المياه.

وفي التفاصيل، وثق مقطع فيديو لحظة إقدام رجل على قتل جاره إذ أطلق النار عليه مباشرة خلال المشاجرة بينهما في كوستاريكا.

وأظهر الفيديو المشاجرة الكاملة بين الجيران والتي بدأت بالأصوات المرتفعة للغاية وانتقلت للصراخ والضرب وانتهت بإطلاق النار على الرجل المعني.

وفي هذا السياق، نتج عن هذه المشاجرة سقوط قتيل، بعد أن قرر جاره التوقف عن استخدام الأيدي وتبادل الكلمات الحادة، والتوجه نحو استخدام السلاح، فقام بإخراج مسدسه وإطلاق النار على الرجل.

(lbc)