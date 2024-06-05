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برجك اليوم

Lebanon 24
05-06-2024 | 23:07
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الحمل
لا يمكنك أن تنسى فضل من وقف إلى جانبك، بل حاول أن تكون وفياً ومخلصاً إلى أقصى حد، فقد تنقلب الامور رأساً على عقب
الثور
يدخل فينوس برج الأسد فيولد بعض التشنج في حياتك المهنية، لذا الاعتدال هو أفضل الحلول
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الجوزاء
تؤرقك بعض الأمور في العمل وتفكر في بدائل، وحاول أن تتقرب أكثر من الزملاء وتتفق معهم على الكثير من الأمور
السرطان
يدخل فينوس برج الأسد فيولد بعض العدائية و التملكية في تصرفاتك، وتسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية
الأسد
يحمل انتقال فينوس إلى برجك إنجاز عمل يلاقي الاستحسان، وتختفي الضغوط ويطمئن بالك، وتفتح باب الحوار
العذراء
أطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك، ولا تتردد في التعبير عما يعتريك من مشاعر
الميزان
يدخل فينوس برج الأسد ليفتتح دورة فلكية مناسبة جداً تستمر بصورة استثنائية حتى أوائل تشرين الأول، وأنت بحاجة إلى خوض تجارب لم تعهدها في السابق
العقرب
يدخل فينوس برج الأسد، فكن منصفاً ومحقاً وصادقاً مع الزملاء، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به
القوس
يدخل فينوس برج الأسد، وتعرف تقدّماً وتطوّراً يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك
الجدي
يدخل فينوس برج الأسد، فتمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع
الدلو
تشعّ ببريق خاص وكاريزما قوية تكسبك المزيد من الجاذبية والحظّ الجيّد، وتحقق حلماً ما وتلاقي التأييد في كل ما تقدم عليه
الحوت
يدخل فينوس برج الأسد، ومهما حاول بعضهم الإساء بحقك أمام أرباب العمل، فإنّهم لن يتمكنوا من ذلك لأن رصيدك الكبير يحرمهم من تحقيق مبتغاهم
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