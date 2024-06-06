جريمة مروعة تثير الرعب.. شاب ثلاثيني جثة عند مدخل أحد المباني

هزت مدينة المنيا الجديدة في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، جريمة غامضة حيث عثر على جثة شاب ثلاثيني في مدخل أحد الأبنية السكنية وسط حالة من الرعب بين المواطنيين.

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وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب في مدخل المبنى رقم 4 في مساكن تبارك في مدينة المنيا الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لتكشف هوية الضحية، وهو شاب يدعى إسلام- م.لم تفلح التحقيقات الأولية في كشف غموض الواقعة، حيث لم تظهر معاينة مسرح الجريمة أي آثار تدل على شجار أو مقاومة من قبل الضحية، كما ينتظر تقارير الفحوصات الطبية من قبل الطبيب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة، وإن كان هناك وجود أي إصابات ظاهرة على جسده أم لا.وتثير هذه الجريمة الغامضة العديد من التساؤلات حول دوافعها وملابساتها. (روسيا اليوم)