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فنون ومشاهير

بعدما قفز عنه توم كروز... وفاة رجل بعد سقوطه من منحدر "المهمة المستحيلة"

Lebanon 24
06-06-2024 | 06:55
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توفي رجل بعد سقوطه من منحدر شهير في النرويج، كان موقعا لأحداث الفيلم الأميركي "المهمة المستحيلة".

ويقع منحدر بريكستولن أو صخرة بريكستولن في منطقة روغالاند جنوبي النرويج، ويبلغ ارتفاعه حوالي 600 مترا.
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ويعتبر المنحدر واحد من أشهر مسارات المشي الجبلية في النرويج ويزوره أكثر من 30 ألف زائر سنويا.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أكدت المحامية نينا توميسن أن رجلا في الأربعينيات من عمره توفي الإثنين، بعد سقوطه من المنحدر.

وقالت إن "الرجل كان مسافرا بمفرده وتم العثور عليه مع هاتفه وبطاقة هويته، ولم يتم التعرف عليه رسميا بعد، لكن الشرطة تقول إنها متأكدة بشكل معقول من هويته".

وأضافت: "تحقق الشرطة في القضية باعتبارها حادث سقوط. ليس لدينا أي افتراضات بأن أي شيء إجرامي حدث".

وتم استجواب شاهدين، أحدهما رأى الحادث، وأوضح أن الرجل انزلق وسقط.

ورغم أن المنحدر معلم طبيعي شهير في النرويج، فإن شهرته زادت بعد ظهوره في فيلم "المهمة المستحيلة" لنجم هوليوود توم كروز.

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