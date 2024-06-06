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ما هي أفضل المطاعم في العالم؟

Lebanon 24
06-06-2024 | 09:56
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نال مطعم "ديسفروتار" في برشلونة، لقب "أفضل مطعم في العالم" ضمن قائمة "فيفتي بست" الشهيرة، التي هيمنت عليها هذا العام مطاعم من إسبانيا وأميركا اللاتينية.

ويدير "ديسفروتار" 3 طهاة تدربوا في مطعم "إل بولي" الشهير في روساس في إسبانيا، الذي تصدر قائمة "فيفتي بست" 5 مرات، أولاها في باكورة هذه التصنيفات سنة 2002.
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كما حصل مطعم إسباني على المركز الثاني، وهو "أسادور إتشيباري" في مدينة أتشوندو بإقليم الباسك.

أما المركز الثالث فكان من نصيب "تابل دو برونو فيرجوس" في باريس، وهو من أغلى مطاعم العاصمة الفرنسية. (سكاي نيوز)
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