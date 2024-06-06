نسيت عمر طفلها... مؤثرة أسترالية تثير الجدل على مواقع التواصل

وقعت مؤثرة أسترالية شهيرة في خطأ فادح بعدما نسيت عمر طفلها الرضيع.

وشاركت ميا مؤخراً في تحدّي الصور الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن نشر صورة واحدة من كل شهر على مدار الستة أشهر الفائتة.

وأخطأت ميا عندما اعتقدت أن ابنها يبلغ من العمر 6 أشهر، لكنها سرعان ما عادت لشرح الأمر.

وقالت ميا: "أنا متعبة جداً".

وأضافت: "أحاول معرفة كيف اعتقدت أن ابني يبلغ من العمر 6 أشهر هذا الصباح".

وأعلنت ميا في شهر أيلول الفائت أنها تنتظر طفلها الأول من خطيبها جاستن، وشاركت أيضاً مقطع فيديو جمعهما أثناء حفلة الكشف عن جنس المولود. (lbc)