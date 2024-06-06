برحك اليوم

الحمل
مهنياً: تسير بعض الأمور بشكل تراجعي حتى الأول من الشهر المقبل، ما قد يتسبب ببعض الالتباس وسوء التفاهم في حياتك المهنية
عاطفياً: أخذ الأمور بالحكمة بينك وبين الشريك يؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما أو يمكن أن تنغص الجو الجميل السائد بينكما
صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل
الثور
مهنياً: الابتعاد عن المشكلات يساعدك على التركيز أفضل، فحافظ على هذه الوتيرة من الهدوء وراحة البال أطول مدة ممكنة
عاطفياً: بعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد ينزعج الشريك ويقرر الابتعاد عنك كي تستعيد الأمور مجراها الطبيعي
صحياً: تكثر الرحلات في فصل الصيف، ولا سيما تلك في أحضان الطبيعة التي تحث على المشي، فشارك فيها
الجوزاء
مهنياً: قد تواجه بعض التأجيل والتسويف في أعمالك وشؤونك المادية بسبب تراجع الوضع المادي بعض الشيء حتى آخر الشهر
عاطفياً: تتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية وأخذ العبرة منها والتفكير في الخطوات المستقبلية الناجحة
صحياً: تتفاعل بحماسة مع أي نشاط رياضي وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة
السرطان
مهنياً: قد يعاكسك هذا اليوم بعض الشيء، ولكن مع ذلك يسطع نجمك ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً على الصعيد المهني
عاطفياً: تشتدّ الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره أو استياء أو عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك
صحياً: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة
الاسد
مهنياً: قد يولد هذا اليوم بعض البلبلة وسوء التفاهم في محيطك المهني، وتبدو شديد الحساسية أو تميل إلى بعض العزلة
عاطفياً: يتفهمك الآخرون بعد ما عانيته مع الشريك، فتتبدل أمورك ونظرتك كما بعض القناعات، وتحاول البناء مجدداً ولكن على أسس متينة
صحياً: لا ضرر من المحاولة بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق
العذراء
مهنياً: قد يشير هذا اليوم إلى بعض التردد والعرقلة في مجال عملك، وتبدو مراوحاً مكانك غير قادر على إنجاح بعض المفاوضات والحوارات
عاطفياً: تسبّب لك علاقتك بالشريك انزعاجاً وإرباكاً إلا أن الأمور تتحسن لاحقاً وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية
صحياً: حاذر الاستسلام للشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك لاحقاً التخلص منها بسهولة
الميزان
مهنياً: قد تواجه هذا اليوم بعض عمليات التسويف والتأجيل والمماطلة التي ترهق أعصابك وتبقيك في حالة من القلق الدائم
عاطفياً: اختر شريكك بعناية وابتعد عن العلاقات السطحية لأنها تسبب لك المشكلات، يكفيك ما أنت فيه من متاعب ومصاعب
صحياً: تجنّب كل ما له علاقة بالتدخين ولا سيما تدخين النارجيلة فهو مضر جداً
العقرب
مهنياً: قد يطرأ اليوم ما يهدد بعض الاتصالات بمشاكل تتعلق بسفر أو برحلة إلى الخارج أو بعلاقات مع جهة أجنبية
عاطفياً: إهمالك الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، حاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه، وحاول أن تدخل أعماقه لتعرف ما يقلقه
صحياً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعاً ما
القوس
مهنياً: تدفعك التسرعات نحو المجهول، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الشخصي والمهني للخطر
عاطفياً: يعاملك الشريك بليونة وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تواجه أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب مهما كانت كبيرة أو عويصة
صحياً: حاول أن تستيقظ باكراً وتمارس رياضة المشي وبعض التمارين قبل التوجه إلى العمل
الجدي
مهنياً: أنصح لك إنهاء الأعمال الملحّة والصعبة وعدم تأجيلها الى وقت آخر، فقد تنقلب المعطيات ضدك وتتعقد الاعمال
عاطفياً: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصاً أن الشريك اقتنع بوجهة نظرك واعتبرها صائبة ومنطقية
صحياً: قد يهدّد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقاً، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوي
الدلو
مهنياً: تجنّب النزاعات والصراعات، وحاول أن تعزّز طاقاتك الإبداعية والفكرية ومهاراتك في التواصل والاتصال
عاطفياً: يطرأ ما قد يعزّز أوضاع الشريك أو يجعلك تستفيد من ظروف عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العلاقة وتمتينها
صحياً: لا تكثر من المشروبات الروحية في السهرات، واكتف بالقدر القليل منها
الحوت
مهنياً: تكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة حكيمة، وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازاً مهماً وغير مسبوق تستحق عليه التهنئة
عاطفياً: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، يوم متقلب ومعاكس، لا تراهن عليه لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة
صحياً: استعض عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية وخصوصاً تلك الغنية بالمعادن