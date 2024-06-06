برحك اليوم

الحمل





عاطفياً: أخذ الأمور بالحكمة بينك وبين الشريك يؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما أو يمكن أن تنغص الجو الجميل السائد بينكما

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صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل مهنياً: تسير بعض الأمور بشكل تراجعي حتى الأول من الشهر المقبل، ما قد يتسبب ببعض الالتباس وسوء التفاهم في حياتك المهنيةعاطفياً: أخذ الأمور بالحكمة بينك وبين الشريك يؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما أو يمكن أن تنغص الجو الجميل السائد بينكماصحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل

الثور

مهنياً: الابتعاد عن المشكلات يساعدك على التركيز أفضل، فحافظ على هذه الوتيرة من الهدوء وراحة البال أطول مدة ممكنة



عاطفياً: بعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد ينزعج الشريك ويقرر الابتعاد عنك كي تستعيد الأمور مجراها الطبيعي



صحياً: تكثر الرحلات في فصل الصيف، ولا سيما تلك في أحضان الطبيعة التي تحث على المشي، فشارك فيها

الجوزاء

مهنياً: قد تواجه بعض التأجيل والتسويف في أعمالك وشؤونك المادية بسبب تراجع الوضع المادي بعض الشيء حتى آخر الشهر



عاطفياً: تتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية وأخذ العبرة منها والتفكير في الخطوات المستقبلية الناجحة



صحياً: تتفاعل بحماسة مع أي نشاط رياضي وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة

السرطان

مهنياً: قد يعاكسك هذا اليوم بعض الشيء، ولكن مع ذلك يسطع نجمك ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً على الصعيد المهني



عاطفياً: تشتدّ الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره أو استياء أو عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك



صحياً: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة

الاسد

مهنياً: قد يولد هذا اليوم بعض البلبلة وسوء التفاهم في محيطك المهني، وتبدو شديد الحساسية أو تميل إلى بعض العزلة



عاطفياً: يتفهمك الآخرون بعد ما عانيته مع الشريك، فتتبدل أمورك ونظرتك كما بعض القناعات، وتحاول البناء مجدداً ولكن على أسس متينة



صحياً: لا ضرر من المحاولة بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق

العذراء

مهنياً: قد يشير هذا اليوم إلى بعض التردد والعرقلة في مجال عملك، وتبدو مراوحاً مكانك غير قادر على إنجاح بعض المفاوضات والحوارات



عاطفياً: تسبّب لك علاقتك بالشريك انزعاجاً وإرباكاً إلا أن الأمور تتحسن لاحقاً وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية



صحياً: حاذر الاستسلام للشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك لاحقاً التخلص منها بسهولة

الميزان

مهنياً: قد تواجه هذا اليوم بعض عمليات التسويف والتأجيل والمماطلة التي ترهق أعصابك وتبقيك في حالة من القلق الدائم



عاطفياً: اختر شريكك بعناية وابتعد عن العلاقات السطحية لأنها تسبب لك المشكلات، يكفيك ما أنت فيه من متاعب ومصاعب



صحياً: تجنّب كل ما له علاقة بالتدخين ولا سيما تدخين النارجيلة فهو مضر جداً

العقرب

مهنياً: قد يطرأ اليوم ما يهدد بعض الاتصالات بمشاكل تتعلق بسفر أو برحلة إلى الخارج أو بعلاقات مع جهة أجنبية



عاطفياً: إهمالك الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، حاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه، وحاول أن تدخل أعماقه لتعرف ما يقلقه



صحياً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعاً ما

القوس

مهنياً: تدفعك التسرعات نحو المجهول، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الشخصي والمهني للخطر



عاطفياً: يعاملك الشريك بليونة وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تواجه أي أزمة، بل تنتصر على المصاعب مهما كانت كبيرة أو عويصة



صحياً: حاول أن تستيقظ باكراً وتمارس رياضة المشي وبعض التمارين قبل التوجه إلى العمل

الجدي

مهنياً: أنصح لك إنهاء الأعمال الملحّة والصعبة وعدم تأجيلها الى وقت آخر، فقد تنقلب المعطيات ضدك وتتعقد الاعمال



عاطفياً: الأجواء الإيجابية تسيطر هذا اليوم، وخصوصاً أن الشريك اقتنع بوجهة نظرك واعتبرها صائبة ومنطقية



صحياً: قد يهدّد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقاً، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوي

الدلو

مهنياً: تجنّب النزاعات والصراعات، وحاول أن تعزّز طاقاتك الإبداعية والفكرية ومهاراتك في التواصل والاتصال



عاطفياً: يطرأ ما قد يعزّز أوضاع الشريك أو يجعلك تستفيد من ظروف عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العلاقة وتمتينها



صحياً: لا تكثر من المشروبات الروحية في السهرات، واكتف بالقدر القليل منها

الحوت

مهنياً: تكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة حكيمة، وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازاً مهماً وغير مسبوق تستحق عليه التهنئة



عاطفياً: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، يوم متقلب ومعاكس، لا تراهن عليه لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة



صحياً: استعض عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية وخصوصاً تلك الغنية بالمعادن