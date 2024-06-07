لأوّل مرة.. فيديو للمعتقل الفلسطيني الذي اجتاحت صورته دول العالم

منذ 8 أشهر تقريبًا، اعتقل الجيش الإسرائيلي حمزة أبو حليمة بعد إصابته بشظية في ساقه اليمنى، أثناء اقتحام منزل أقاربه في حي اليرموك، وقاموا بتعريته من ملابسه، واقتياده من منطقة "اليرموك" شرق المدينة إلى "ملعب فلسطين" غربا.



وخضع حمزة آنذاك لتحقيق قاسٍ نحو 4 ساعات قبل أن تفرج عنه قوات الجيش الإسرائيلي لاحقاً.

وبعد أن شغلت صورته العالم بأسره، تحدث المعتقل الفلسطيني الذي ظهر عارياً وأمامه سجّانه، عن صورته التي هزّت حينها وسائل التواصل الاجتماعي لفظاعتها.



وقال حمزة أبو حليمة إنه يجب توصيل الرسالة إلى إسرائيل قائلاً "أنت عدونا لأنك على أرضنا، اطلعي برا أرضنا وبالتالي أنت لست عدونا".



كما تابع "اليهود في إسبانيا ليسوا أعداءنا، هؤلاء هم أصدقاؤنا لكن أنت محتل أرضي وتقتل أطفالي وتهدم بيوتنا بالتالي أنت عدوي".



وأضاف "نحن ضعفاء ولكننا أقوياء بالله.. والنصر قريب". (العربية)