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وحش على هيئة إنسان.. معلم يركل طالبا مصابا بمتلازمة "داون" ويسحله داخل المدرسة

Lebanon 24
07-06-2024 | 03:26
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أقدم معلم في مدرسة خاصة في تركيا على ضرب طالب يعاني من متلازمة داون، حيث داس عليه بقدمه وسحبه على الأرض وركله.
 
وحاولت المدرسة التنصل من ما قام به المعلم، إذ اتصل مدرس التربية الخاصة بوالدة الطالب واسمه "بيرات"، المصاب بمتلازمة داون، وقال لها "ابنك أحزنني اليوم. كان هناك صراع بينه وبين صديقه. ونزفت شفته".
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لكن عندما رأت الأم الكدمات على جسده، سألته عن كيفية تشكل الندبات، فقال لها إن "المعلم هو من فعل ذلك".
 
وبناء على إصرار الأم، تمت مراجعة الكاميرات في المدرسة، وعندما تم فحص التسجيلات تبين أن الطالب المصاب بمتلازمة داون، تعرض للضرب على يد معلمه.

وأظهرت اللقطات اللحظات التي داس فيها المعلم على الطالب بقدميه، وسحبه على الأرض، وركله.

من جانبها، قدمت الأم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام من خلال محاميها.

وطلبت النيابة العامة توجيه تهمة ارتكاب الجريمة "ضد شخص غير قادر جسديا أو عقليا على الدفاع عن نفسه" ومعاقبته بالسجن من 6 أشهر إلى 1.5 سنة، مع زيادة عقوبة السجن لكونه مجرماً. (العربية)

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