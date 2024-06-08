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على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2024 | 00:00
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اضطرت طائرة تابعة للخطوط الكندية كانت في طريقها إلى باريس إلى الهبوط اضطرارياً بسبب اندلاع النيران في أحد محركاتها بعدما أقلعت يوم الأربعاء من مطار بيرسون تورنتو في كندا.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي، ألسنة اللهب تشتعل في أسفل الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 وتقوم بالرحلة AC872.
 
 
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كما يظهر فيديو آخر نشر على موقع "يوتيوب" لقناة تهتم بحركة الطيران، مراقبي الحركة الجوية وهم يبلغون قائد الطائرة بالمشكلة بعد أن رصدت طائرة أخرى النيران في الطائرة الكندية.

وقال مراقب الحركة الجوية "إير كندا 872، هناك نيران في أسفل الطائرة، ولا أدري عن مصدرها"، مضيفاً "يبدو أنه من المحرك الثاني، أخبرني ما الإجراء الذي ستتبعه؟"ليرد قائد الطائرة بالقول "PAN PAN"، وهو مصطلح يستخدم في الاتصالات الهاتفية اللاسلكية يشير إلى وجود حاجة ملحة وطارئة على متن الطائرة، لكنه لا يستخدم في حالات تهديد الحياة.

كما تابع "بان بان آير كندا 872، علينا تقليل قوة المحرك الأيمن".

وبعد ذلك، هبطت الطائرة مرة أخرى في بيرسون تورنتو وعلى متنها 389 شخصاً، دون وقوع اصابات بينهم.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت شركة الطيران الكندية أنه سيتم إخراج الطائرة من الخدمة لإجراء تقييم شامل، وتم جدولة رحلة أخرى للركاب المتضررين.

ويُعد هذا أحدث حادث لشركة بوينغ التي طالتها العديد من الفضائح مؤخراً حيث تعرضت العديد من طرازات طائرات الركاب من بوينغ لمشاكل عدة منها انفجار في قابس أبواب الطوارئ، واشتعال المحركات أثناء الطيران، ما أثار القلق لدى الملايين حول العالم، ودفعت بكبرى شركات الطيران إلى التشديد على معايير السلامة، التي غالباً ما تكون في سلم الأولويات عالمياً.(العربية)

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