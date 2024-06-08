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زوجة "سفاح التجمع" تكشف للمرة الأولى تفاصيل جديدة عنه.. وتنهار باكية على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2024 | 02:00
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مفاجآت جديدة تتكشف في قضية "سفاح التجمع" في مصر الذي قتل فتيات وعذبهن وألقى بجثثهن في الصحراء.

ففي آخر تطورات القضية التي هزت الشارع المصري، ظهرت لبنى غانم زوجة كريم سليم التي تحمل الجنسية المصرية والبريطانية لتتحدث في أول إطلالة اعلامية لها، كاشفة عن تفاصيل جديدة تتعلق بزوجها السفاح، مشيرة إلى أنه حاول قتلها هي وأخوتها.

وقالت لبني غانم زوجة سفاح التجمع وهي تبكي على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، مساء أمس الجمعة: "تعرفت على جوزي من 10 سنين، وبقالنا 3 سنين منفصلين، ومش بشوف ابني من وقتها".

وتابعت بلغة عربية ضعيفة "حاول يقتلني وأنا المفروض كنت أول ضحية له، وكان عنيف معي، وبنتخانق باستمرار، وكنت أهرب عند أصدقائي".
 
 
 
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كما قالت "أمه واخده ابني ومش بترد عليا دلوقتي ومش عاوزاني أشوفه، وحاولت أتواصل معها بلا فائدة".

كذلك بينت زوجة "سفاح التجمع" أنها هربت بسببه إلى بريطانيا وكان يهدد اخوتها بالقتل لأنهم أخفوا مقر اقامتها عنه.

كذلك قالت "أمه زيه بالضبط وبتهددني.. وكان عنده قضايا تحرش في أميركا"، مبينة أنه "في البيت حاجة وقدام الناس حاجة تانية".

وقالت أيضاً أنه رفع عليها قضية زنا لتشويه سمعتها، مضيفة "ما أستغربش إنه يعمل أي حاجة".(العربية)

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