حادث مروع.. قطار يدهس رجلا ويحوله لأشلاء (فيديو)

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في حادثة مروعة، شهدت محافظة سوهاج جنوب مصر، أمس الجمعة، حادثا مروعا حيث دهس قطار سريع مواطنا حاول عبور قضبان السكك الحديدية أثناء مروره.فقد التقطت كاميرا مراقبة الحادث المروع، حيث كشف الفيديو دهس القطار السريع القادم من الإسكندرية إلى أسوان لمواطن يستقل دراجة نارية حاول عبور المزلقان أثناء مرور القطار، ما أدى لتحوله لأشلاء متناثرة في لحظات، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.لمشاهدة الفيديووتبين أن المواطن القتيل يدعى "ممدوح م ر"، ويبلغ من العمر 54 عاما، وجرى نقل جثمانه إلى المشرحة بالمستشفى العام.حوادث سابقةوكانت مصر قد شهدت خلال السنوات الماضية حوادث لمرور السيارات والمارة من أماكن غير معدة للعبور، على قضبان السكك الحديدية، ما تسبب بسقوط ضحايا رغم تحذيرات الحكومة.(العربية)