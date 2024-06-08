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بسبب وزنها الزائد.. هذا ما حصل مع ملكة جمال أميركية (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2024 | 04:00
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بسبب وزنها الزائد، تعرّضت الشابة سارة ميليكين، لموجة من التنمر على الإنترنت وذلك بعد تتويجها في مسابقة ملكة جمال أميركا الوطنية.

وردت سارة البالغة من العمر 23 عاما، على المتصيدين الذين وصفوها بأنها "مصدر إحراج"، ساخرين من شكلها ووزنها، قائلة: "حتى الشيء الذي تكتبه على الشاشة يمكن أن يكون له انطباع دائم لدى الناس".

وأضافت في تصريحات صحفية: "على الرغم من أنني لست في هذه المرحلة، إلا أن ذلك يمكن أن يدفع الناس إلى القيام ببعض الأشياء المظلمة للغاية لأنفسهم".
 
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وتقول الشابة إنها مصممة على عدم السماح للانتقادات القاسية بأن تعيقها وهي تستعد للنهائي الوطني، الذي سيقام في فلوريدا خلال عيد الشكر في أكتوبر القادم.

وكان فوز سارة هو محاولتها الثالثة في المسابقة، التي تقول إنها تأمل في تعزيز "الصورة الذاتية الإيجابية من خلال تعزيز الجمال الطبيعي في الداخل".
 
 
 
واستجابت لنداء مفتوح وشاركت في سلسلة من المقابلات والعمل التطوعي والعروض التقديمية. ويعتمد التسجيل في المسابقة على "الشخصية والثقة والتواصل"، وفقا للمنظمين.

واعترفت سارة بأنها صدمت من رد الفعل على فوزها، لكنها تلقت منذ ذلك الحين تدفقا من الدعم من جميع أنحاء العالم، واكتسبت 2500 متابع عبر "إنستغرام" و"فيسبوك" في ليلة واحدة.
 
 
 
وقالت بعد فوزها: "بغض النظر عن شكل جسمك، وبغض النظر عن المكان الذي أتيت منه، يمكنك القيام بأي شيء تضعه في ذهنك. لقد التقيت بالعديد من النساء الرائعات والمتميزات. كان هذا بالتأكيد الجزء الأفضل".

ومنذ ذلك الحين، غمر المئات من أنصارها صندوق بريدها الوارد بعروض كل شيء بدءا من الفساتين وحتى منتجات التجميل التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات لمساعدتها في الجولة التالية.(روسيا اليوم)


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