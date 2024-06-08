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بالفيديو.. ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا

Lebanon 24
08-06-2024 | 15:15
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أفاد مسؤول محلي، يوم السبت، بالعثور على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ابتلعها في وسط إندونيسيا.
وعثر زوج فريدة (45 سنة) وسكان قرية كاليمبانغ في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، عليها داخل ثعبان يبلغ طوله حوالى خمسة أمتار.
 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم القرية سواردي روسي قوله إن فريدة، وهي أم لأربعة اولاد، اختفت مساء الخميس، ثم بدأت عملية البحث عنها.
وأوضح أن سكان القرية بحثوا عنها في المنطقة وسرعان ما رصدوا "ثعباناً بطنه كبير. فقرروا أن يشقوه ليظهر أمامهم رأس فريدة". وكانت المرأة بكامل ملابسها.


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وقضت نسبة كبيرة من الأشخاص في إندونيسيا خلال السنوات الأخيرة بعدما ابتلعتهم ثعابين.
وخلال العام الماضي، قتل سكان منطقة تينانجيا في جنوب شرق سولاويزي ثعبانا طوله ثمانية أمتار، خنق مزارعا وأكله.
وفي العام 2018، عُثر على امرأة تبلغ 54 عاما ميتة داخل ثعبان طوله سبعة أمتار في بلدة مونا بجنوب شرق سولاويزي. وسنة 2017، التهم ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار مزارعاً في غرب سولاويزي في مزرعة لزيت النخيل. (سكاي نيوز)
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