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منوعات
نجمها "طفل استثنائي".. جلسة تصوير تجتاح الترند (صور)
Lebanon 24
09-06-2024
|
01:13
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تحولت جلسة تصوير طفل أميركي فجأة لترند انتشر بجميع أرجاء وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حققت صور الطفل الرضيع "ترينت" نحو 200 ألف إعجاب حتى الآن، إلى جانب آلاف التعليقات.
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فلم تتوقع المصورة الأميركية، لورين كارسون، أن تصبح جلسة تصوير الطفل العابس حديث الولادة، "ترينت"، حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فوجئت كارسون بردود الفعل على صور "ترينت"، التي نشرتها على صفحتها "Drawing In Light Photography"، وأظهرت الرضيع بتعابير وجهه العابسة التي سرعان ما أصبحت رائجة وحققت شهرة واسعة.
وتميزت تعابير الطفل العابس بفرادة كبيرة، ما دفع الناس لاستخدام وسم #grumpybaby مع صوره، وانتشرت تلك الصور بسرعة على الإنترنت. (المصري اليوم)
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