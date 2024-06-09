Advertisement

منوعات

نجمها "طفل استثنائي".. جلسة تصوير تجتاح الترند (صور)

Lebanon 24
09-06-2024 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1209592-638535180132828824.jpg
Doc-P-1209592-638535180132828824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحولت جلسة تصوير طفل أميركي فجأة لترند انتشر بجميع أرجاء وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حققت صور الطفل الرضيع "ترينت" نحو 200 ألف إعجاب حتى الآن، إلى جانب آلاف التعليقات.
Advertisement

فلم تتوقع المصورة الأميركية، لورين كارسون، أن تصبح جلسة تصوير الطفل العابس حديث الولادة، "ترينت"، حديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فوجئت كارسون بردود الفعل على صور "ترينت"، التي نشرتها على صفحتها "Drawing In Light Photography"، وأظهرت الرضيع بتعابير وجهه العابسة التي سرعان ما أصبحت رائجة وحققت شهرة واسعة.

وتميزت تعابير الطفل العابس بفرادة كبيرة، ما دفع الناس لاستخدام وسم #grumpybaby مع صوره، وانتشرت تلك الصور بسرعة على الإنترنت. (المصري اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:19 | 2024-06-09
01:54 | 2024-06-09
00:30 | 2024-06-09
00:16 | 2024-06-09
23:16 | 2024-06-08
23:00 | 2024-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24