فيديو مُرعب.. إخراج امرأة من بطن ثعبان ضخم ابتلعها في إندونيسيا

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ابتلع ثعبان ضخم امرأة تدعى فريدة في إندونيسيا، حسب صحيفة "دايلي ميل" التي نشرت فيديو يظهر إخراجها من بطن الأفعى.واختفت فريدة، وهي أم لأربعة أطفال في 6 حزيران حيث كانت تسير عبر الغابة لبيع الطعام في السوق المحلي بالقرب من منزلها.وقد نظم زوجها عملية البحث، حيث قام بإبلاغ السكان المحليين الآخرين. (روسيا اليوم)