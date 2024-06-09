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فيديو مُرعب.. إخراج امرأة من بطن ثعبان ضخم ابتلعها في إندونيسيا

Lebanon 24
09-06-2024 | 01:54
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ابتلع ثعبان ضخم امرأة تدعى فريدة في إندونيسيا، حسب صحيفة "دايلي ميل" التي نشرت فيديو يظهر إخراجها من بطن الأفعى.

واختفت فريدة، وهي أم لأربعة أطفال في 6 حزيران حيث كانت تسير عبر الغابة لبيع الطعام في السوق المحلي بالقرب من منزلها.
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وقد نظم زوجها عملية البحث، حيث قام بإبلاغ السكان المحليين الآخرين. (روسيا اليوم)
 

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