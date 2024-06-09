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فنون ومشاهير

بعد اختفائه لأيام.. العثور على مذيع تلفزيوني شهير جثة على جزيرة!

Lebanon 24
09-06-2024 | 07:34
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عثر، اليوم الأحد، على جثة المذيع التلفزيوني البريطاني مايكل موسلي بعد أن ظل مفقودا لأيام، بحسب ما أعلنه نائب رئيس بلدية جزيرة سيمي اليونانية.

وكانت قد ذكرت متحدثة باسم الشرطة اليونانية في الجزيرة أن جثة يعتقد أنها لموسلي عثر عليها في منطقة أييا مارينا على الجزيرة.
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وشوهد مايكل موسلي آخر مرة بعد أن انطلق في نزهة في جو شديد الحرارة على طول طريق ساحلي صخري.

وفور اختفائه اننطلقت الشرطة وخفر السواحل وفريق الإطفاء ومتطوعون يستخدمون طائرة مروحية وطائرات بدون طيار وكلب إنقاذ للبحث في البر والبحر عن المذيع البريطاني.

وعرف موسلي، البالغ من العمر 67 عاما، ببرامجه التلفزيونية والبودكاست الشهير "Just One Thing" على إذاعة بي بي سي راديو 4.

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