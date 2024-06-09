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في هذا البلد.. اعتقال صحافي بارز والسبب غريب!

Lebanon 24
09-06-2024 | 11:30
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ألقت الشرطة في فيتنام القبض السبت، على صحافي مستقل بارز بتهمة "إساءة استخدام الحريات الديمقراطية" لتقويض الدولة من خلال نشر مقالات عبر حسابه على فيسبوك.

وعمل الملازم السابق البالغ من العمر 62 عاما في العديد من الصحف المؤثرة في فيتنام قبل أن يتم فصله في عام 2009 لانتقاده الاتحاد السوفيتي، الحليف الشيوعي السابق للبلاد.

 قبل وقت قصير من اعتقاله، استهدف دوك رئيس فيتنام الجديد تو لام، وكذلك الأمين العام للحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ الذي يعد أقوى شخصية في النظام السياسي في البلاد.

 وتم احتجاز المحامي تران دينه ترين مع دوك بالتهم نفسها.

 ومدونة دوك من  أكثر المدونات شهرة في فيتنام، وتنتقد الحكومة بشدة في قضايا تشمل مراقبة وسائل الإعلام والعلاقات مع الصين والفساد.

 وتحتل فيتنام المرتبة 174 من بين 180 دولة على مؤشر مراسلون بلاد حدود لحرية الصحافة.

(lbc)

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