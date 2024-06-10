Advertisement

منوعات

أغرب وأجرأ مشهد: مركز دروس خصوصية يُثير ضجة.. هذا ما فعله أحد الأساتذة (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2024 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1209899-638536025307420130.PNG
Doc-P-1209899-638536025307420130.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لمعلم يقوم بتأجير صالة مغطاة بالكامل وتابعة لوزارة الشباب لتقديم المراجعة النهائية في مادته لطلاب الثانوية العامة التي تبدأ امتحاناتها اليوم الاثنين.

وشهدت قاعة حسن مصطفى بمنطقة 6 أكتوبر جنوب القاهرة، والتي تقام فيها عادةً منافسات كرة اليد وأقيمت فيها من قبل بطولة العالم للعبة، مشهداً غريباً حيث احتشد 4000 طالب وطالبة لتلقي المراجعة النهائية في مادة الجيولوجيا لأحد المعلمين.
Advertisement

وتبين أن المعلم قام بتأجير الصالة بالكامل وفور دخوله قوبل بحفاوة وهتافات تشبه الهتافات التي يتلقاها لاعبو الكرة خلال دخولهم ملعب المباراة، كما تبين أن المعلم استأجر الصالة بالأضواء الكاشفة.

ورصدت الأجهزة الأمنية المصرية الواقعة وقامت على الفور باتخاذ إجراءاتها القانونية، وحررت محضراً بالواقعة.

من جانبها، تدخلت وزارة الشباب والرياضة سريعاً. وأعلن محمد الشاذلي المتحدث باسم الوزارة إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق، وكذلك أوقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية. وقال إن مدير الصالة أخطأ حيث قرر تأجير الصالة من دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.(العربية)

 

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:36 | 2024-06-10
23:00 | 2024-06-09
14:35 | 2024-06-09
11:30 | 2024-06-09
09:10 | 2024-06-09
07:34 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24