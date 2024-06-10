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منوعات
أثناء طهيها الطعام.. وعاء فاخر ينفجر في وجه امرأة ويُصيبها بجروح خطيرة (فيديو)
Lebanon 24
10-06-2024
|
01:36
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في حادثة غريبة، أصيبت امرأة أميركية كانت تملك وعاء بلوريا فاخرا بقيمة 200 دولار، اشترته من متجر التصميم التابع لمتحف الفن الحديث، بجروح خطيرة بعد انفجاره على سطح الموقد أثناء طبخها الطعام.
ويظهر مقطع فيديو الأم العزباء ليزا بالنسيا وهي تتجول في مطبخ أحد المنازل بكاليفورنيا، بينما كانت محتويات الوعاء الزجاجي الشفاف من تصميم "ماسيمو كاستانيا"، تتبخر على الموقد.
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وعند رفعها غطاء الوعاء، انفجر قاعه دون سابق إنذار، ليتدفق السائل الموجود بداخله بقوة ويصيب ليزا بجروح خطيرة في منطقة الأعضاء التناسلية وبطنها وساقيها.
ويمكن سماع صوتها تصرخ من شدة الألم، ثم تقف إلى جانب المطبخ وهي تتألم وتتنفس بصعوبة.
وتزعم المرأة البالغة من العمر 36 عاما، أن متحف الفن الحديث لم يحذر المستهلكين بشكل كاف، على الرغم من العديد من المراجعات التي تفيد بأن الوعاء معيب ويمكن أن يتشقق، واكتفى بإزالته من موقعه على الإنترنت بدلا من إصدار استدعاء للأوعية التي سبق أن بيعت.
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ووفقا لمحاميها، لم تشتر ليزا الوعاء بنفسها، بل كانت تستخدمه في منزل عائلة تعمل لديها.
وتؤكد المربية في دعواها القضائية: "تواصل MoMA تسويق وبيع أدوات الطهي الزجاجية بشكل مضلل على الرغم من إدراكها للخطر الذي تشكله على زبائنها".
وأضافت أنها ستحتاج إلى "جراحة ترميمية بسبب منتج MoMA المعيب وإهمالهم"، وتسعى للحصول على تعويضات غير محددة.
من جهته، قال متحدث باسم متحف الفن الحديث إنه تم التوقف عن بيع الوعاء الزجاجي في عام 2018.(روسيا اليوم)
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