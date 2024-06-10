Advertisement

منوعات

رحلة سياحية تحوّلت إلى فيلم رعب... غزو مرعب لحشرات طائرة! (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1210021-638536193973967857.jpg
Doc-P-1210021-638536193973967857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاش سائحان بريطانيان ما يشبه فيلم رعب  في تايلاند عندما سمحا عن غير قصد للحشرات بغزو غرفتهما بالفندق.

وفي سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة "تيك توك" يظهر سرب ضخم من الحشرات يملأ الغرفة بأكملها.
Advertisement

وسجل السائحان الدخول للغرفة وبعدها لاحظا دخول الحشرات من خلال فجوة عند الباب.

كما أنهما حاولا سد الفجوة بمنشفة، ولكن عندما فتحا الباب دخلت أفواج من الحشرات بشكل مرعب.

وغزت الحشرات السرير والأثاث وحلقت بشكل كثيف في جميع أنحاء الغرفة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:11 | 2024-06-10
04:00 | 2024-06-10
03:00 | 2024-06-10
01:36 | 2024-06-10
00:46 | 2024-06-10
23:00 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24