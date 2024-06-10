رحلة سياحية تحوّلت إلى فيلم رعب... غزو مرعب لحشرات طائرة! (فيديو)

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عاش سائحان بريطانيان ما يشبه فيلم رعب في تايلاند عندما سمحا عن غير قصد للحشرات بغزو غرفتهما بالفندق.وفي سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة "تيك توك" يظهر سرب ضخم من الحشرات يملأ الغرفة بأكملها.وسجل السائحان الدخول للغرفة وبعدها لاحظا دخول الحشرات من خلال فجوة عند الباب.كما أنهما حاولا سد الفجوة بمنشفة، ولكن عندما فتحا الباب دخلت أفواج من الحشرات بشكل مرعب.وغزت الحشرات السرير والأثاث وحلقت بشكل كثيف في جميع أنحاء الغرفة.