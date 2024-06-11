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بعد ضبطها بحالة غش في امتحانات الثانوية.. ما فعلته ابنة الـ 17 عاما مروع

Lebanon 24
11-06-2024 | 00:00
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ذكرت وسائل إعلام مغربية تفاصيل تتعلق بإقدام تلميذة في الثانوية العامة على إلقاء نفسها من أعلى جرف في مدينة آسفي.

وحسبما ذكر موقع "هسبريس" فإن الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما، ألقت بنفسها من الجرف، الأمر الذي أدى إلى ارتطامها بالصخور في الأسفل.
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وأشار الموقع إلى أن المتوفاة أقدمت على الانتحار بعد ضبطها في حالة غش، خلال تقديمها لامتحانات الثانوية، وتحرير محضر غش في حقها من قبل لجنة المراقبة.

وتحدث الموقع عن تسجيل صوتي للفتاة وهي تروي تفاصيل طردها من الامتحان، وخوفها من العقوبة المترتبة على ضبطها في حالة غش، وطلبت من عائلتها أن يسامحوها.

ووفق مواقع مغربية فإن عناصر الوقاية المدنية انتقلت إلى شاطئ مدينة آسفي فور تلقيها الخبر، وانتشلت الفتاة، ونقلت إلى مستشفى في المنطقة، لكنها توفيت متأثرة بجراحها.(سكاي نيوز)

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