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الحملمسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب.الثورتقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي.الجوزاءتعيش يوماً من أصعب الأيام، لا تتخذ قرارات لست متأكداً من مدى تطبيقها، لأنك وحدد ستتحمل العواقب.السرطانيجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة في هذا الوقت.الأسديكون هذا اليوم ممتازاً لك، ويحمل ضحكة كبيرة ومغامرة تنتظرك وهي منعشة جداً ومفيدة على الصعيد المهني.العذراءلا تظنّنّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في التحضير لمشاريعك يعني أنك حضّرت جيداً، فالنتائج قد تفاجئك.الميزانيساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه.العقربيثير هذا اليوم مسألة مالية، عليك الابتعاد عن الصفقات المشبوهة وتجنب الدخول في مضاربات البورصة.القوسيتحدث هذا اليوم عن تغيير وسفر وتبادل ثقافات كما عن أديان غريبة تناقشها وعن حركة غير اعتيادية.الجدييشير هذا اليوم إلى بعض المنافسة الرخيصة كما إلى ارتكابات متخفية وأعداء في المحيط يحاولون الإيقاع بك.الدلويدعوك هذا اليوم إلى المغامرة ويتحدث عن اتصالات جيدة مع الخارج أو بعض الأجانب.الحوتلا تستعجل البوح بكل الحقائق، وقدّم بعض التنازلات إذا كانت ضرورية لتتخطى أزمة عابرة. (السومرية)